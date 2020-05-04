Оригінальний чізкейк, який можна всім

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Рецептом чизкейка в Youtube поділився італійський кухар Марко Черветті (Marco Cervetti).

ЧИЗКЕЙК, ЯКИЙ МОЖНА ВСІМ

Інгрідієнти

рисове борошно - 200 г,

насіння льону - 50-60 г,

лляна олія - 60 г,

лляне борошно - 60 г,

фундук, кешью - 150/150 г,

мед - 150 г,

банани - 3 шт,

лимонний сік - 20-25 г,

ваніль - 1-2 г,

вода - 60-90 мл.

Приготування

Замочуємо у воді на 3-4 години насіння льону. В окремій мисці заливаємо водою горіхи. Змішуємо борошно, вимочене насіння льону, мед, лляну олію і ваніль. Якщо тісто дуже щільне, можна додати трохи води. Збираємо тісто в грудку і прибираємо в холодильник на 20 хвилин.

Дістаємо з води горіхи і відправляємо їх в чашу блендера. Відправляємо в чашу блендера кілька ложок борошна з льону, мед, три банани і льняну олію. Додаємо сік половини лимона. Вмикаємо блендер і подрібнюємо усі інгредієнти до стану крему.

Дістаємо тісто з холодильника. Змащуємо руки лляною олією і розкочуємо тісто в пласт, під розміри вашої форми для випікання. Викладаємо тісто у форму і відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 7 хвилин.

Коли корж охолоне, викладаємо на нього крем. Прибираємо торт в морозильну камеру на 2-3 години, а потім на ніч в холодильник. Готову страву прикрашаємо просіяним лляним борошном.

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