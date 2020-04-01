Оригінальне пісне печиво "Кава" від Лізи Глинської

Сьогодні відомий в Україні кондитер Ліза Глинська ділиться з читачами OBOZREVATEL ще одним унікальним рецептом. Це пісне печиво у вигляді кавових зерен.
"Банан в рецептурі замінює яйця, кокосова олія ідеально підходить замість вершкового, а какао піднімає настрій! Каву - додайте за бажанням. Приготуємо? - запрошує Ліза Глинська.
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• 140 гр банана
• 100 гр кокосового масла
• 80 гр цукру
• 250 гр борошна
• 20 гр какао-порошок
• 2 гр мелену каву (за бажанням)
• 6 гр розпушувача
• сіль
ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?
Крок 1
Пробийте занурювальним блендером банан з цукром до стану пюре.
Крок 2
Додайте гаряче кокосове масло, знову пробийте до однорідної гладкої консистенції.
Крок 3
Отриману масу перекладіть в миску, додайте сухі інгредієнти – борошно, каву, розпушувач і просіяний через сито какао-порошок. Замісити тісто.
Крок 4
Сформуйте печиво розміром з великий волоський горіх. Викладіть на пергамент. Мокрим ножем зробіть смужку по центру.
Крок 5
Випікайте в духовці, що розігріта до 180 ° С 15-18 хвилин.
Смачного!
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