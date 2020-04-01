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Оригінальне пісне печиво "Кава" від Лізи Глинської

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Сьогодні відомий в Україні кондитер Ліза Глинська ділиться з читачами OBOZREVATEL ще одним унікальним рецептом. Це пісне печиво у вигляді кавових зерен.

"Банан в рецептурі замінює яйця, кокосова олія ідеально підходить замість вершкового, а какао піднімає настрій! Каву - додайте за бажанням. Приготуємо? - запрошує Ліза Глинська.

Оригінальне пісне печиво "Кава" від Лізи Глинської

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• 140 гр банана

• 100 гр кокосового масла

• 80 гр цукру

• 250 гр борошна

• 20 гр какао-порошок

• 2 гр мелену каву (за бажанням)

• 6 гр розпушувача

• сіль

ЯК ЦЕ ПРИГОТУВАТИ?

Крок 1

Пробийте занурювальним блендером банан з цукром до стану пюре.

Крок 2

Додайте гаряче кокосове масло, знову пробийте до однорідної гладкої консистенції.

Крок 3

Отриману масу перекладіть в миску, додайте сухі інгредієнти – борошно, каву, розпушувач і просіяний через сито какао-порошок. Замісити тісто.

Крок 4

Сформуйте печиво розміром з великий волоський горіх. Викладіть на пергамент. Мокрим ножем зробіть смужку по центру.

Крок 5

Випікайте в духовці, що розігріта до 180 ° С 15-18 хвилин.

Смачного!

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Автор
Наталія Ульянкіна Наталія Ульянкіна
Теми
живлення рецепти
Тег
рецепт
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