Оригінальна паста з баклажанами та сиром: простий рецепт Джеймі Олівера

Відомий кухар Джеймі Олівер поділився зі своїми читачами рецептом незвичайної пасти з баклажанами.
Джеймі Олівер
Основою цієї страви є баклажани і макаронні вироби під назвою Рігатоні.
Інгредієнти
1 маленька цибулина
2 зубчики часнику
1/2 пучка свіжого базиліка
2 баклажана
6 столових ложок оливкової олії
400 грамів
консервованих помідорів
500 грамів
Рігатоні
100 грамів
сиру Рікотта
Приготування
Очистіть і дрібно наріжте цибулю і часник. Також дрібно наріжте стебла базиліка (листя знадобляться пізніше). Наріжте баклажани на куржальця товщиною близько 2 см.
Розігрійте 3 столові ложки олії в сковороді і тушкуйте в ній цибулю, часник і стебла базиліка протягом 7 хвилин на повільному вогні.
Додайте консервовані помідори, посоліть і доведіть до кипіння. Готуйте близько 20 хвилин.
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Тим часом обсмажте баклажан в маслі, що залишилося, до золотистого кольору, потім додайте їх та більшу частину листя базиліка в томатний соус.
Приготуйте макарони Рігатоні відповідно до інструкцій на упаковці, злийте воду, потім перемішайте їх з соусом.
Розкладіть на тарілки, посипте кожну порцію шматочками Рікотти і прикрасьте базиліком, що залишився.
Паста з баклажанами і сиром
Джерело: сайт Джеймі Олівера
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