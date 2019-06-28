Оригінальна паста з баклажанами та сиром: простий рецепт Джеймі Олівера

Відомий кухар Джеймі Олівер поділився зі своїми читачами рецептом незвичайної пасти з баклажанами.

Джеймі Олівер

Основою цієї страви є баклажани і макаронні вироби під назвою Рігатоні.

Інгредієнти

1 маленька цибулина

2 зубчики часнику

1/2 пучка свіжого базиліка

2 баклажана

6 столових ложок оливкової олії

400 грамів консервованих помідорів

500 грамів Рігатоні

100 грамів сиру Рікотта

Приготування

Очистіть і дрібно наріжте цибулю і часник. Також дрібно наріжте стебла базиліка (листя знадобляться пізніше). Наріжте баклажани на куржальця товщиною близько 2 см.

Розігрійте 3 столові ложки олії в сковороді і тушкуйте в ній цибулю, часник і стебла базиліка протягом 7 хвилин на повільному вогні.

Додайте консервовані помідори, посоліть і доведіть до кипіння. Готуйте близько 20 хвилин.

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Тим часом обсмажте баклажан в маслі, що залишилося, до золотистого кольору, потім додайте їх та більшу частину листя базиліка в томатний соус.

Приготуйте макарони Рігатоні відповідно до інструкцій на упаковці, злийте воду, потім перемішайте їх з соусом.

Розкладіть на тарілки, посипте кожну порцію шматочками Рікотти і прикрасьте базиліком, що залишився.

Паста з баклажанами і сиром

Джерело: сайт Джеймі Олівера

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