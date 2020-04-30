Омолоджуючий салат від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули особливої популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Людмила Гончарова.

ОМОЛОДЖУЮЧИЙ САЛАТ

Інгредієнти

буряк - 700 г,

апельсин - 500 г,

фета - 50 г,

сік лимона - 1 ч. л,

олія гарбузове - 3 ст. л,

листя м'яти - 20 г,

коріандр - 1/3 ч. л,

сіль і перець чорний мелений за смаком

Приготування

Запікаємо буряк у фользі в духовці до готовності. Апельсини очищаємо від шкірки і нарізаємо кільцями. У м'яти відокремлюємо листочки.

Готуємо заправку для салату: змішуємо лимонний сік, олію гарбузову, мелений чорний перець та дрібку коріандру.

Буряк нарізаємо великими тонкими кільцями і викладаємо на порційні тарілки разом з кільцями апельсина.

Зверху поливаємо заправкою і посипаємо шматочками фети і прикрашаємо листочками м'яти.

Що вам варто знати про користь гарбузової олії?

запобігає передчасному старінню,

покращує стан шкіри, волосся, нігтів,

нормалізує роботу нервової і серцево-судинної системи,

нормалізує загальний гормональний фон,

прискорює обмін речовин.

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