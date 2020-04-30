Омолоджуючий салат від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули особливої популярності в період карантину.
Своїм фірмовим рецептом в соцмережі Facebook поділилася дієтолог Людмила Гончарова.
ОМОЛОДЖУЮЧИЙ САЛАТ
Інгредієнти
буряк - 700 г,
апельсин - 500 г,
фета - 50 г,
сік лимона - 1 ч. л,
олія гарбузове - 3 ст. л,
листя м'яти - 20 г,
коріандр - 1/3 ч. л,
сіль і перець чорний мелений за смаком
Приготування
Запікаємо буряк у фользі в духовці до готовності. Апельсини очищаємо від шкірки і нарізаємо кільцями. У м'яти відокремлюємо листочки.
Готуємо заправку для салату: змішуємо лимонний сік, олію гарбузову, мелений чорний перець та дрібку коріандру.
Буряк нарізаємо великими тонкими кільцями і викладаємо на порційні тарілки разом з кільцями апельсина.
Зверху поливаємо заправкою і посипаємо шматочками фети і прикрашаємо листочками м'яти.
Що вам варто знати про користь гарбузової олії?
запобігає передчасному старінню,
покращує стан шкіри, волосся, нігтів,
нормалізує роботу нервової і серцево-судинної системи,
нормалізує загальний гормональний фон,
прискорює обмін речовин.
Також OBOZREVATEL писав про те, як харчується дієтолог і його сім'я. З фірмовим рецептом від дієтолога можна ознайомитися тут.
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