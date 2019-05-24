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Оля Полякова показала, чим годували на весіллі Потапа і Насті

1.7тЧитати матеріал російською

Зіркова гостя весілля Насті і Потапа співачка Оля Полякова показала, якими стравами і напоями частували своїх гостей зіркові молодята (а ми рекомендуємо вам страви з цвітної капусти).

Судячи з відеозапису з весілля, Полякова, яка пропустила офіційну церемонію одруження, привітавшись з гостями заходу, попрямувала до пригощань.

Помітно, що на весіллі в ресторані було організовано не застілля, а фуршет, який складався з різного роду закусок, брускетів, фруктів і шампанського.

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, українські артисти Анастасія Каменських і Олексій Потапенко офіційно стали чоловіком і дружиною. Весілля зірки шоу-бізнесу, які приховували свій роман від преси протягом декількох років, святкували в одному з елітних київських ресторанів.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

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