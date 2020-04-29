Дієтолог назвав продукт, що сповільнює процес старіння

Присутність в раціоні певного продукту може знизити ймовірність розвитку цілого ряду захворювань, сповільнити процесс старішання клітин та поліпшити самопочуття.

Про це в своєму блозі написав лікар-дієтолог Сергій Антонюк.

За словами Антонюка, оливкова олія - найпожівніша з усіх рослинних олій, дуже добре засвоюється. Вона багата на олеїнову кислоту, яка належить до омега – 9 жирних кислот яка стійка до окислення, нормалізує холестериновий обмін.

Лікар також зазначив, що оливкова олія позитивно впливає на виділення жовчі, тому часто рекомендується хворим із захворюванням печінки, її застосування запобігає застою жовчі і, відповідно, утворенню каменів в жовчному міхурі.

Окрім того, за словами Антонюка, олеїнова кислота, яка міститься в оливковій олії, сприяє підвищенню в крові рівня ліпопротедів високої щільності, які доставляють холестерин на утилізацію в печінку, чим нормалізує його обмін, запобігаючи інфарктам та інсультам. "У Середземноморських країнах істотно нижчий рівень виникнення злоякісних новоутворень молочної залози, яєчників, матки, простати, товстої кишки – це пов'язують з традиційним щоденним вживанням оливкової олії", - зазнчив лікар.

Антонюк також зазначив оливковій олії міститься також вітамін молодості Е, антиоксидантна дію якого дуже ефективна саме при наявності олеїнової кислоти, що істотно впливає на профілактику захворювань, в тому числі, що особливо цінують жінки, оберігає шкірні покриви від передчасного старіння.

Окрім того, за словами дієтолога, оливкова олія допомагає зростаючому організму дітей засвоювати кальцій, що сприяє правильному формуванню скелета, зубів. "Гарне засвоєння кальцію запобігає розвитку остеопорозу при менопаузі у людей похилого віку", - наголосив лікар, зазначивши при цьому, що якісна оливкова олія разом із салатами сприяє засвоєнню каротинів, лікопену, а це життєва необхідність при профілактиці онкозахворювань.

"Столова ложка оливкової олії на день разом із салатами захистять вас від багатьох проблем. Якщо ж ви хочете використовувати її в інших стравах, то треба розуміти, що додавати її до них правильно тоді, коли вони мають температуру не вищу за кімнатну", - підкреслив дієтолог.

Врач підкреслив, що для того, щоб ці корисні властивості "працювали", потрібно знати як обрати гарну олію.

За словами Антонюка, чим свіжіша олія, тим краще, бо чим довше вона зберігається, тим більше погіршуються її смакові якості і зменшуються цілющі властивості. Для цього треба всього лише звертати увагу на терміни виготовлення.

Також дієтолог нагадав, що якісна олія нерафінована, вона за кольором повинна мати зеленуватий відтінок. А рафіновану олія отримують в результаті термічного і хімічного впливу з низькоякісної оливкової олії, макухи, що залишається після віджимання оливок, вона має жовтий, золотавий колір. "Купуйте нерафіновану олію в скляному посуді темного кольору, це захистить її від сонячних променів, чим збереже її корисні властивості", - зазначив Антонюк, нагадавши при цьому, що найцінніша оливкова олія - першого холодного віджиму, при її отриманні температура сировини не піднімається вище 27 градусів С.

"На етикетці має бути написано: "Extra Virgin Olive Oil". Така олія найякісніша, вона містить різновид жирних кислот "insaturi", що схожі з жирами материнського молока. Якщо купувати олію без напису "Extra", то треба розуміти, що ця олія буде складатися вже з суміші рафінованої та нерафінованої оливкової олії, що істотно знижує її якість", - зазначив дієтолог.

За словами лікаря якісну олію досить просто можна відрізнити від підробки, поставивши її на дві-три години в холодильник. При цьому почнуть з'являтися білі пластівці, які при кімнатній температурі зникають. Це пов'язано з тим, що в якісній оливковій олії є трохи твердих жирів, що застигають при охолодженні.

Лікар також зазначив, що для збереження корисних властивостей оливкову олія треба зберігати в прохолодному місці, уникаючи попадання прямих сонячних променів.

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