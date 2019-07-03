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Оладки з малиною за 20 хвилин

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Якщо оладки на кефірі приготувати з додаванням малини, вийде ароматна смакота до чаю з новим, ягідним смаком.

Оскільки малина – ніжна ягода, її в тісто слід додавати в самому кінці і потім відразу смажити.

малина

малина

Складові

  • Пшеничне борошно -

    220 грамів

    (1 склянка)

  • Кефір -

    230 грамів

    (приблизно 1 склянка)

  • Сода -

    5 грамів

    (половина чайної ложки)

  • Цукор -

    40 грамів

    (2 столові ложки)

  • Яйця – 1-2 штуки

  • Малина –

    100 грамів

    (неповна склянка)

  • Рослинна олія для обсмажування

  • Щіпка солі

Приготування

Збити віночком яйце, додати кефір і перемішати.

Висипати соду, цукор, сіль, знову перемішати і поступово ввести муку. У тісті не повинно бути грудочок і воно має бути трохи густішим за сметану, щоб не розтікалося по пательні.

Після цього акуратно вмішати в тісто малину.

Тісто для малинових оладок

Тісто для малинових оладок

Розігріти пательню з маслом і обсмажити оладки з кожного боку до рум'яної скоринки.

Подавати зі сметаною і малиновим варенням.

Малинові оладки

Малинові оладки

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