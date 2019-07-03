Оладки з малиною за 20 хвилин

Якщо оладки на кефірі приготувати з додаванням малини, вийде ароматна смакота до чаю з новим, ягідним смаком.

Оскільки малина – ніжна ягода, її в тісто слід додавати в самому кінці і потім відразу смажити.

малина

Складові

Пшеничне борошно - 220 грамів (1 склянка)

Кефір - 230 грамів (приблизно 1 склянка)

Сода - 5 грамів (половина чайної ложки)

Цукор - 40 грамів (2 столові ложки)

Яйця – 1-2 штуки

Малина – 100 грамів (неповна склянка)

Рослинна олія для обсмажування

Щіпка солі

Приготування

Збити віночком яйце, додати кефір і перемішати.

Висипати соду, цукор, сіль, знову перемішати і поступово ввести муку. У тісті не повинно бути грудочок і воно має бути трохи густішим за сметану, щоб не розтікалося по пательні.

Після цього акуратно вмішати в тісто малину.

Тісто для малинових оладок

Розігріти пательню з маслом і обсмажити оладки з кожного боку до рум'яної скоринки.

Подавати зі сметаною і малиновим варенням.

Малинові оладки

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