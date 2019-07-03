Оладки з малиною за 20 хвилин

Якщо оладки на кефірі приготувати з додаванням малини, вийде ароматна смакота до чаю з новим, ягідним смаком.
Оскільки малина – ніжна ягода, її в тісто слід додавати в самому кінці і потім відразу смажити.
малина
Складові
Пшеничне борошно -
220 грамів
(1 склянка)
Кефір -
230 грамів
(приблизно 1 склянка)
Сода -
5 грамів
(половина чайної ложки)
Цукор -
40 грамів
(2 столові ложки)
Яйця – 1-2 штуки
Малина –
100 грамів
(неповна склянка)
Рослинна олія для обсмажування
Щіпка солі
Приготування
Збити віночком яйце, додати кефір і перемішати.
Висипати соду, цукор, сіль, знову перемішати і поступово ввести муку. У тісті не повинно бути грудочок і воно має бути трохи густішим за сметану, щоб не розтікалося по пательні.
Після цього акуратно вмішати в тісто малину.
Тісто для малинових оладок
Розігріти пательню з маслом і обсмажити оладки з кожного боку до рум'яної скоринки.
Подавати зі сметаною і малиновим варенням.
Малинові оладки
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