Оголошена ще одна причина полюбити оливкову олію
Щоденне вживання оливкової олії знижує ризик серцевого нападу на 20 відсотків. Такий висновок зробили вчені Гарвардського університету, дослідивши стан здоров'я майже 100000 людей протягом 24 років.
Олеїнова кислота, що знаходиться в складі оливкової олії, має властивість зменшувати запалення тканин. Лише половина столової ложки олії в день знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 15%, а виникнення ішемічної хвороби серця на 21%, підкреслює The Daily Mail.
Крім цього, в оливковій олії містяться антиоксиданти, які можуть допомогти запобігти або уповільнити зростання ракової пухлини, захистити від серцевих нападів і інсультів.
Оливкова олія значно зменшує шкідливий вплив холестерину, запобігає виникненню високого артеріального тиску і вікових захворювань, а також покращує когнітивні функції.