Щоденне вживання оливкової олії знижує ризик серцевого нападу на 20 відсотків. Такий висновок зробили вчені Гарвардського університету, дослідивши стан здоров'я майже 100000 людей протягом 24 років.

Олеїнова кислота, що знаходиться в складі оливкової олії, має властивість зменшувати запалення тканин. Лише половина столової ложки олії в день знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань на 15%, а виникнення ішемічної хвороби серця на 21%, підкреслює The Daily Mail.

Крім цього, в оливковій олії містяться антиоксиданти, які можуть допомогти запобігти або уповільнити зростання ракової пухлини, захистити від серцевих нападів і інсультів.

Оливкова олія значно зменшує шкідливий вплив холестерину, запобігає виникненню високого артеріального тиску і вікових захворювань, а також покращує когнітивні функції.

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