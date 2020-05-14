Одним - порятунок, іншим - отрута: дієтолог розповів, кому не варто вживати корицю

У традиційній китайській медицині кориця вважається однією з п'ятдесяти основних лікувальних рослин. Однак є категорія людей, яким вона не рекомендована.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написав дієтолог Сергій Антонюк.

"Вчені довели, що вживання однієї чайної ложки кориці щодня дозволяє більш ефективно переробляти глюкозу крові в глікоген, чим знижувати її рівень в крові і не давати можливості трансформуватися в жирові запаси. Зниження цукру крові найбільш актуально при цукровому діабеті другого типу. При цьому також знижується інсулінорезистентність", - зазначив лікар, додавши, що у таких пацієнтів спостерігається зниження рівня тригліцеридів, нормалізація обміну холестерину, стабілізація артеріального тиску.

Стабілізація рівня цукру в крові важлива тому, що, якщо рівень цукру високий, відбувається приєднання цукру до молекул білка – гликирування білка. Утворені при цьому комплекси запускають аутоімунні реакції, що призводить до запалення і враження судинної стінки, розвитку атеросклерозу. Кориця ж, за словами лікаря, стабілізує рівень цукру крові і профилактує ці згубні процеси.

У кориці міститься багато марганцю, в одній столовій ложці – 70% добової норми його споживання.

"Марганець – дуже важливий елемент, оскільки без нього кальцій не вбудовується в кісткову і хрящову тканину. З огляду на те, що маса кісткової тканини може збільшуватися тільки до 30-річного віку, а в подальшому йде тенденція до її втрати (особливо актуально в клімактеричному періоді), кориця в щоденному раціоні завжди корисна, в тому числі і для зміцнення зубної емалі", - сказав Антонюк.

Що може бути погано?

Лікар зазначив, що в кориці є речовина кумарин, яка пошкоджує клітини печінки – гепатотоксична властивість. У цейлонській кориці її дуже мало, тому при звичайних дозах вживання кориці проблем не виникає. У кориці "касія" кумарину в 100 разів більше, ніж в кориці цейлонській.

"Тому, звичайно ж, потрібно купувати цейлонську корицю. Людям, у яких є проблеми з печінкою, треба акуратно ставитися до вживання кориці", - підкреслив лікар.

Зберігають корицю в щільно закритій тарі. Термічна обробка, за словами лікаря, істотно не впливає на харчову цінність кориці, при цьому покращує виділення ароматичних речовин, чим вона і приваблива для використання в кулінарії. При цьому мікроелементний її складу зберігається.

Як зазначив дієтолог, кориця покращує смакові якості десертів, але не провокує переїдання, в зв'язку з чим включення її в щоденний раціон харчування можливо і для тих, хто контролює масу тіла.

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