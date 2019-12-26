Новорічні салати на будь-який смак – рецепти з фото

Складання новорічного меню складне завдання – хочеться догодити всім.
FoodOboz пропонує вашій увазі підбірку з 5 смачних оригінальних салатів для новорічного столу.
Соняшник
Дуже красивий і неймовірно смачний святковий салат з картопляними чіпсами. Виглядає він приголомшливо, і обов'язково сподобається всім, хто його скуштуэ. Рецепт такої закуски доступний за посиланням: Салат "Соняшник".
Салат "Соняшник"
Грецький салат з куркою
Незвичайна варіація грецького салату, яка точно здивує. Крім звичних інгредієнтів в складі є куряче м'ясо і сухарики. Ця страва готується без майонезу. Детальний рецепт шукайте тут: Грецький салат з куркою.
Грецький салат з куркою
Салат "Кучугури"
Один з найпростіших святкових м'ясних салатів з великою кількістю твердого сиру. Виглядає ефектно й апетитно – якраз те, що потрібно для святкового столу. Як приготувати салат "Кучугури", читайте за цим посиланням.
Салат "Кучугури"
Олів'є з яловичиною
Дуже смачний салат "Олів'є" без використання ковбаси. Відварна яловичина надає цій страві особливий витончений смак. Рецепт доступний тут: Олів'є з яловичиною.
Олів'є з яловичиною
Мімоза з сардиною
Класичний варіант "Мімози" з консервованою сардиною, овочами і вершковим маслом. Дуже смачним такий салат виходить, якщо шари продуктів повторити двічі. Докладний рецепт з відео дивіться за посиланням: Мімоза з сардиною.
Мімоза з сардиною
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