Новорічне меню 2020: рецепти смачних салатів і м'яса

Новорічні свята – це приємний привід порадувати ваших рідних і близьких приголомшливими стравами. Разом з популярним олів'є ми пропонуємо вам підбірку найкращих рецептів салатів і м'яса.

Олів'є з лососем

Олів'є для багатьох є улюбленим з дитинства салатом, без нього не обходиться практично будь-яке свято, включаючи Новий рік і Різдво.

Радимо вам звернути увагу на рецепт приготування олів'є з лососем. Салат готується досить швидко, потрібно лише заздалегідь зварити овочі і курячі яйця, а замість традиційного курячого м'яса або вареної ковбаси слід використовувати слабосолений лосось.

Подібне поєднання інгредієнтів надасть страві по-справжньому вишуканого і екзотичного смаку.

Докладний покроковий рецепт і повний список інгредієнтів для приготування смачного олів'є з лососем ви можете прочитати за наступним посиланням.

Мімоза з плавленим сиром

Мімоза – популярний у багатьох сім'ях новорічний салат. Традиційно для його приготування використовують такі інгредієнти, як картопля, яйця, цибуля, морква і рибна консерва.

Для того щоб зробити страву більш оригінальною, радимо додати у неї плавлений сир, після чого ваш салат матиме ніжний вершково-повітряний смак.

Покроковий рецепт приготування мімози з плавленим сиром доступний за цим посиланням.

Смажене м'ясо з травами

Безумовно, жодне новорічне свято не обходиться без традиційних м'ясних страв, серед яких – смажене м'ясо. Особливо смачним вийде приготування свинячого карбонаду з травами і цибульно-винним соусом, завдяки яким страва стане по-справжньому вишуканоюі ароматною.

Детальну інформацію про те, як приготувати незрівнянне смажене м'ясо з травами ви можете дізнатися за наступним посиланням.

Картопля запечена з салом

Не секрет, що запечена з салом картопля – це одна з найвідоміших страв української кухні. Що цікаво, приготувати картоплю за цим рецептом зовсім не складно, достатньо лише заздалегідь підготувати всі інгредієнти і чітко слідувати за рецептом.

Докладний покроковий рецепт приготування дуже смачної і ситної картоплі з салом ви дізнаєтеся за цим посиланням.

Червона риба у вершковому соусі

Справжнім делікатесом і прикрасою вашого святкового столу стане ніжна і соковита сьомга, запечена в духовці. Рибу слід заправити вершкових соусом, який надасть лососеві неймовірно вишуканого смаку.

Всього за 20 хвилин вам вдасться приготувати вишукану страву, яка по-справжньому здивує вашу сім'ю і гостей.

Покроковий рецепт приготування червоної риби в вершковому соусі ви дізнаєтеся за наступним посиланням.

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