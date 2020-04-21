Новина для любителів солоного: харчова сіль може врятувати від раку

Загальновідомий факт про те, що вживання харчової солі негативно впливає на здоров'я, і, зокрема, на серцево-судинну систему людини.

Однак в разі раку солона їжа виробляє дивовижний ефект, активуючи певні імунні клітини, які блокують зростання пухлини.

Як повідомляє xinhuanet.com, китайські вчені провели експеримент на мишах, під час якого протягом 14 днів гризунів з раком шкіри (меланому) і з раком грудей годували два тижні їжею з високим або з низьким вмістом солі. У підсумку, у мишей, що споживали багато солі розмір і вага пухлин двох типів раку були менше, ніж в групі харчувалися несоленой їжею.

Було з'ясовано, що солоний раціон зменшував накопичення мієлоїдних супресорних клітин в крові, селезінці і самої пухлини. Саме ці клітини мають іммуноподавляющего властивостями. І в процесі експерименту вони перетворилися в імуностимулюючі, а не пригнічуючі клітини. Результат - відновлення в хворому організмі імунного захисту і зменшення показників зростання пухлини.

На думку вчених, сіль здатна підсилити ефект імунотерапії, правда, ще належить зрозуміти, як вплине велика кількість солі на загальний стан здоров'я.

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