Новий рецепт смачної квашеної капусти на зиму

Рецептів заготовки квашеної капусти настільки багато, що в них легко загубитися.
Поки ще не настав сезон активних заготівель на зиму, можна вивчити рецепти і відкласти найцікавіші.
Квашена таким способом капуста виходить дуже хрусткою і годиться для приготування будь-яких страв або вживання в їжу в якості вітамінного зимового салату.
Складові:
Капуста – 3 кг
Цукор – 150 грамів
Олія соняшникова – 200 мл
Морква – 700 грамів
Часник – 1-2 головки
Оцет 9% - 1 столова ложка
Сіль (не йодована) – 2 столові ложки
Вода – 1,5 літра
Приготування:
Капусту нашаткувати у велику миску, додати натерту на крупній тертці моркву.
Видавити через давилку часник, перемішати, розкласти по банках утрамбовуючи не дуже щільно.
Тепер потрібно зробити заливку (заправку, розсіл). Для цього, в каструлю влити воду і закип'ятити її, додати сіль, цукор і соняшникову олію. Помішуючи, дочекатися повторного закипання розсолу і зняти його з вогню.
Влити оцет, перемішати і залити цією рідиною капусту в банках.
Закрити банки поліетиленовими кришками і відразу віднести в льох або підвал (у прохолодне місце).
Через кілька днів з банок почне витікати сік від самої капусти. Він буде тягучим, саме так і треба.
Через два тижні квашена капуста готова
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