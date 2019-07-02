Новий рецепт смачної квашеної капусти на зиму

Рецептів заготовки квашеної капусти настільки багато, що в них легко загубитися.

Поки ще не настав сезон активних заготівель на зиму, можна вивчити рецепти і відкласти найцікавіші.

Квашена таким способом капуста виходить дуже хрусткою і годиться для приготування будь-яких страв або вживання в їжу в якості вітамінного зимового салату.

Складові:

Капуста – 3 кг

Цукор – 150 грамів

Олія соняшникова – 200 мл

Морква – 700 грамів

Часник – 1-2 головки

Оцет 9% - 1 столова ложка

Сіль (не йодована) – 2 столові ложки

Вода – 1,5 літра

Приготування:

Капусту нашаткувати у велику миску, додати натерту на крупній тертці моркву.

Видавити через давилку часник, перемішати, розкласти по банках утрамбовуючи не дуже щільно.

Тепер потрібно зробити заливку (заправку, розсіл). Для цього, в каструлю влити воду і закип'ятити її, додати сіль, цукор і соняшникову олію. Помішуючи, дочекатися повторного закипання розсолу і зняти його з вогню.

Влити оцет, перемішати і залити цією рідиною капусту в банках.

Закрити банки поліетиленовими кришками і відразу віднести в льох або підвал (у прохолодне місце).

Через кілька днів з банок почне витікати сік від самої капусти. Він буде тягучим, саме так і треба.

Через два тижні квашена капуста готова

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