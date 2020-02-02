Ніжна картопляна запіканка в мультиварці: простий рецепт

Дуже смачна і ситна запіканка з картоплі виходить в мультиварці.
При мінімумі інгредієнтів ця страва здивує смаком. Крім того, на її приготування потрібно зовсім небагато часу.
Таку запіканку можна подавати в якості закуски, гарніру до м'яса і риби, або як повноцінну самостійну страву.
Особливий вершковий смак картопляній запіканці надає тертий сир.
Як приготувати цю страву в мультиварці, читайте за посиланням: Картопляна запіканка.
Картопляна запіканка
Раніше FoodOboz публікував простий рецепт чудової запіканки з фаршем.
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