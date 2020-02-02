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Ніжна картопляна запіканка в мультиварці: простий рецепт

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Дуже смачна і ситна запіканка з картоплі виходить в мультиварці.

При мінімумі інгредієнтів ця страва здивує смаком. Крім того, на її приготування потрібно зовсім небагато часу.

Таку запіканку можна подавати в якості закуски, гарніру до м'яса і риби, або як повноцінну самостійну страву.

Особливий вершковий смак картопляній запіканці надає тертий сир.

Як приготувати цю страву в мультиварці, читайте за посиланням: Картопляна запіканка.

Картопляна запіканка

Картопляна запіканка

Раніше FoodOboz публікував простий рецепт чудової запіканки з фаршем.

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