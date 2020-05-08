Ніякого м'яса та майонезу: незвичайний рецепт паштету від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.
Своїм фірмовим рецептом на сторінці в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.
РИБНИЙ ПАШТЕТ З ОЛИВКАМИ
Інгрідієнти
риба відварна - 200 г,
масло вершкове - на смак,
оливки без кісточок - 100 г,
яйце - 2 шт,
базилік - 10 г,
лимон - 1 шт,
перець чорний - за смаком.
Приготування
Відварені яйця, оливки і листя базиліка дуже дрібно наріжте. З лимона зніміть цедру, вичавіть сік. Філе риби розімніть виделкою разом з вершковим маслом, додайте оливки, яйце, базилік і лимонну цедру за смаком. Приправте лимонним соком і чорним перцем за смаком.
Оливки можна замінити каперсами або солоним огірком. Замість базиліка в цьому випадку візьміть петрушку або кріп.
Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.
З порадами фахівця про те, як правильно дотримуватися водний режим під час карантину, можна ознайомитися тут.
Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".