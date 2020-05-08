Ніякого м'яса та майонезу: незвичайний рецепт паштету від дієтолога

OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом на сторінці в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.

РИБНИЙ ПАШТЕТ З ОЛИВКАМИ

Інгрідієнти

риба відварна - 200 г,

масло вершкове - на смак,

оливки без кісточок - 100 г,

яйце - 2 шт,

базилік - 10 г,

лимон - 1 шт,

перець чорний - за смаком.

Приготування

Відварені яйця, оливки і листя базиліка дуже дрібно наріжте. З лимона зніміть цедру, вичавіть сік. Філе риби розімніть виделкою разом з вершковим маслом, додайте оливки, яйце, базилік і лимонну цедру за смаком. Приправте лимонним соком і чорним перцем за смаком.

Оливки можна замінити каперсами або солоним огірком. Замість базиліка в цьому випадку візьміть петрушку або кріп.

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