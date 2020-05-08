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Ніякого м'яса та майонезу: незвичайний рецепт паштету від дієтолога

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OBOZREVATEL продовжує знайомити вас з цікавими рецептами, які набули популярності в період карантину.

Своїм фірмовим рецептом на сторінці в соцмережі Facebook поділилася лікар-дієтолог Світлана Фус.

РИБНИЙ ПАШТЕТ З ОЛИВКАМИ

Інгрідієнти

  • риба відварна - 200 г,

  • масло вершкове - на смак,

  • оливки без кісточок - 100 г,

  • яйце - 2 шт,

  • базилік - 10 г,

  • лимон - 1 шт,

  • перець чорний - за смаком.

Приготування

Відварені яйця, оливки і листя базиліка дуже дрібно наріжте. З лимона зніміть цедру, вичавіть сік. Філе риби розімніть виделкою разом з вершковим маслом, додайте оливки, яйце, базилік і лимонну цедру за смаком. Приправте лимонним соком і чорним перцем за смаком.

Оливки можна замінити каперсами або солоним огірком. Замість базиліка в цьому випадку візьміть петрушку або кріп.

Ніякого м'яса та майонезу: незвичайний рецепт паштету від дієтолога

Також дієтолог розповів OBOZREVATEL про те, чи варто під час карантину вживати алкоголь. З цими рекомендаціями ви можете ознайомитися тут.

З порадами фахівця про те, як правильно дотримуватися водний режим під час карантину, можна ознайомитися тут.

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування риба дієтолог
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