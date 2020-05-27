Німці спростували міф про шкоду сала

Фахівці з німецького Інституту здоров'я в Дрездені стверджують, що сало надзвичайно корисний продукт, і його можна вживати навіть під час дієти.

Вчені спростували низку міфів про шкоду цього продукту. Незважаючи на те, що сало – це чистий жир, проте це не шкодить людині, оскільки цей жир натуральний. Він містить багато корисних речовин і легко засвоюється організмом, пише видання minsknews.by

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На твердження про те, що сало – це 100-відсотковий холестерин, що закупорює судини і приводить до багатьох захворювань, експерти з'ясували, що холестерину в салі, наприклад, в чотири рази менше, ніж в яловичій печінці. Крім того, встановлено, що в малих кількостях холестерин необхідний людині, оскільки він бере участь в утворенні клітин крові.

Помилковим є також твердження, що вживання сала призводить до ожиріння. Німецькі вчені нагадали, що з'їсти занадто багато сала дуже складно, а їсти його потроху дуже корисно. Цей продукт швидко втамовує голод, але при цьому не відкладається як зайвий жир.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коріандр, куркума, кардамон, кориця й імбир здатні значно прискорити обмін речовин і посприяти в позбавленні від надлишків ваги.

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