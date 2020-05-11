Нічні перекуси: чотири дієтологи розповіли, чому це небезпечно

Нічні перекуси – це сигнал, який свідчить про те, що у людини серйозні проблеми зі здоров'ям, про які вона може навіть не здогадуватися.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли дієтологи, до яких ми звернулися з проханням пояснити, чи справді нічні перекуси – це погано і чому.

Отже, ексклюзивні відповіді дієтологів на питання стосовно шкоди нічних перекусів.

Лікарка-дієтологиня Ольга Набока: В разі сильного голоду вночі п'ємо гарячу воду

"Нічні перекуси припустимі лише в тому разі, коли людина працює в нічну зміну і вночі не спить. Тоді нічний перекус допустимий, але він має бути правильним. У цьому разі потрібно виключити м'ясо, прості вуглеводи, зокрема каші. Також з нічного раціону забираються жирні сорти риби. Можна з'їсти яйце і некрохмалисті овочі, бажано тушковані. Але обсяги таких перекусів мають бути маленькими.

Для тих, хто не працює вночі, в цей час все ж краще спати, а не їсти. Якщо вночі спати не вдається й похід до холодильника неминучий, потрібно зрозуміти, що це відбувається з однієї причини: протягом дня людина отримала мало поживних елементів. Другою причиною для нічного голоду може бути поганий стан кишківника. Якщо збалансувати харчування і акцентувати увагу на правильній вечері, нічні перекуси зійдуть нанівець.

Кефір вночі пити я не рекомендую, особливо жінкам після сорока років, оскільки він може провокувати набряки. Можна випити трохи води, але якщо у вас проблеми з нирками, то вранці будуть набряки. В разі сильного голоду вночі п'ємо гарячу воду і не чашками, а ковтками. Це допоможе відійти вночі від холодильника".

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: Краще випити трохи води, а не з'їсти яблуко

"Нічні перекуси – це дуже погано. Їсти потрібно ввечері, але після 20:00 високовуглеводну їжу з високим глікемічним індексом їсти не варто. Такі харчі призводять до значного викиду інсуліну, він блокує соматотропний гормон, отже, вночі буде набір ваги. У цьому разі соматотропний гормон не зможе виконувати свою основну функцію і у людини будуть дуже погано гоїтися будь-які травми, порізи, подряпини тощо. Після 20:00 допускаються овочі та білкова їжа, вуглеводна їжа – ні. Але краще вночі спати, а не їсти. Якщо вночі не спиться, краще випити трохи води, а не взяти яблуко".

Лікарка-дієтологиня Олена Юдіна: Нічний голод – це сигнал для звернення до лікаря

"Нічні перекуси – це справді шкідливо. Якщо людина працює в нічну зміну, їй потрібно інакше будувати свій графік, у всіх інших випадках, нічні перекуси – це шкідливо. Якщо людина їсть вночі, це свідчить про те, що або вона не наїдається протягом дня, або у неї розлад харчової поведінки. Нічний голод – це сигнал для звернення до лікаря. Якщо вночі зовсім не спиться і хочеться прогулятися до холодильника, можна випити трохи води".

Лікарка-дієтологиня Людмила Гончарова: На ніч їсти можна, але вночі – ні

"Вночі людина повинна спати, а не їсти. Якщо людина прокидається вночі – це ознака захворювання. Залежно від того, о котрій годині людина прокидається і що вона їсть, можна сказати, які у неї проблеми зі здоров'ям. Якщо хтось прокидається вночі, щоб поїсти, це вже саме собою вказує на сильний запальний процес в організмі. На ніч їсти можна, але вночі – ні. На ніч можна з'їсти 100 грамів курячого м'яса, креветки, рибу із зеленню, листовий салат зі свіжими огірками".

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