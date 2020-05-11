Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Нічні перекуси: чотири дієтологи розповіли, чому це небезпечно

1.9т
Читати матеріал російською

Нічні перекуси – це сигнал, який свідчить про те, що у людини серйозні проблеми зі здоров'ям, про які вона може навіть не здогадуватися.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли дієтологи, до яких ми звернулися з проханням пояснити, чи справді нічні перекуси – це погано і чому.

Нічні перекуси: чотири дієтологи розповіли, чому це небезпечно

Отже, ексклюзивні відповіді дієтологів на питання стосовно шкоди нічних перекусів.

Лікарка-дієтологиня Ольга Набока: В разі сильного голоду вночі п'ємо гарячу воду

"Нічні перекуси припустимі лише в тому разі, коли людина працює в нічну зміну і вночі не спить. Тоді нічний перекус допустимий, але він має бути правильним. У цьому разі потрібно виключити м'ясо, прості вуглеводи, зокрема каші. Також з нічного раціону забираються жирні сорти риби. Можна з'їсти яйце і некрохмалисті овочі, бажано тушковані. Але обсяги таких перекусів мають бути маленькими.

Для тих, хто не працює вночі, в цей час все ж краще спати, а не їсти. Якщо вночі спати не вдається й похід до холодильника неминучий, потрібно зрозуміти, що це відбувається з однієї причини: протягом дня людина отримала мало поживних елементів. Другою причиною для нічного голоду може бути поганий стан кишківника. Якщо збалансувати харчування і акцентувати увагу на правильній вечері, нічні перекуси зійдуть нанівець.

Кефір вночі пити я не рекомендую, особливо жінкам після сорока років, оскільки він може провокувати набряки. Можна випити трохи води, але якщо у вас проблеми з нирками, то вранці будуть набряки. В разі сильного голоду вночі п'ємо гарячу воду і не чашками, а ковтками. Це допоможе відійти вночі від холодильника".

Нічні перекуси: чотири дієтологи розповіли, чому це небезпечно

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: Краще випити трохи води, а не з'їсти яблуко

"Нічні перекуси – це дуже погано. Їсти потрібно ввечері, але після 20:00 високовуглеводну їжу з високим глікемічним індексом їсти не варто. Такі харчі призводять до значного викиду інсуліну, він блокує соматотропний гормон, отже, вночі буде набір ваги. У цьому разі соматотропний гормон не зможе виконувати свою основну функцію і у людини будуть дуже погано гоїтися будь-які травми, порізи, подряпини тощо. Після 20:00 допускаються овочі та білкова їжа, вуглеводна їжа – ні. Але краще вночі спати, а не їсти. Якщо вночі не спиться, краще випити трохи води, а не взяти яблуко".

Нічні перекуси: чотири дієтологи розповіли, чому це небезпечно

Лікарка-дієтологиня Олена Юдіна: Нічний голод це сигнал для звернення до лікаря

"Нічні перекуси – це справді шкідливо. Якщо людина працює в нічну зміну, їй потрібно інакше будувати свій графік, у всіх інших випадках, нічні перекуси – це шкідливо. Якщо людина їсть вночі, це свідчить про те, що або вона не наїдається протягом дня, або у неї розлад харчової поведінки. Нічний голод – це сигнал для звернення до лікаря. Якщо вночі зовсім не спиться і хочеться прогулятися до холодильника, можна випити трохи води".

Нічні перекуси: чотири дієтологи розповіли, чому це небезпечно

Лікарка-дієтологиня Людмила Гончарова: На ніч їсти можна, але вночі ні

"Вночі людина повинна спати, а не їсти. Якщо людина прокидається вночі – це ознака захворювання. Залежно від того, о котрій годині людина прокидається і що вона їсть, можна сказати, які у неї проблеми зі здоров'ям. Якщо хтось прокидається вночі, щоб поїсти, це вже саме собою вказує на сильний запальний процес в організмі. На ніч їсти можна, але вночі – ні. На ніч можна з'їсти 100 грамів курячого м'яса, креветки, рибу із зеленню, листовий салат зі свіжими огірками".

Також OBOZREVATEL писав про те, чи небезпечно під час карантину купувати овочі та фрукти. З порадами фахівця з цього питання можна ознайомитися тут.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "живлення" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
FoodOboz