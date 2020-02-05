Незвичайний рецепт рум'яної фруктової шарлотки

Рецептів шарлотки безліч, кожна господиня готує її своъм способом.
Але особливо смачним цей фруктовий кекс виходить з персиковою начинкою.
Персики можуть бути як стиглі (в сезон) так і консервовані.
При приготуванні є важливий момент – яйця потрібно ретельно збити з цукром в пишну круту піну, тоді тісто краще підніметься.
Печеться такий кекс близько 40 хвилин.
Його рецепт ви знайдете за посиланням: Шарлотка з персиками.
Шарлотка з персиками
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