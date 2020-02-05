Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кулінарні новини

Незвичайний рецепт рум'яної фруктової шарлотки

4.1т
Читати матеріал російською

Рецептів шарлотки безліч, кожна господиня готує її своъм способом.

Але особливо смачним цей фруктовий кекс виходить з персиковою начинкою.

Персики можуть бути як стиглі (в сезон) так і консервовані.

При приготуванні є важливий момент – яйця потрібно ретельно збити з цукром в пишну круту піну, тоді тісто краще підніметься.

Печеться такий кекс близько 40 хвилин.

Його рецепт ви знайдете за посиланням: Шарлотка з персиками.

Шарлотка з персиками

Шарлотка з персиками

Раніше FoodOboz публікував:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы