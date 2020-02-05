Незвичайний рецепт рум'яної фруктової шарлотки

Рецептів шарлотки безліч, кожна господиня готує її своъм способом.

Але особливо смачним цей фруктовий кекс виходить з персиковою начинкою.

Персики можуть бути як стиглі (в сезон) так і консервовані.

При приготуванні є важливий момент – яйця потрібно ретельно збити з цукром в пишну круту піну, тоді тісто краще підніметься.

Печеться такий кекс близько 40 хвилин.

Його рецепт ви знайдете за посиланням: Шарлотка з персиками.

Шарлотка з персиками

Раніше FoodOboz публікував:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!