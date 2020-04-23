Замість пармезану: розкриті унікальні якості харчових дріжджів

Харчові дріжджі – це дріжджі, які знаходяться в неактивному стані Тому їх не використовують для приготування хліба, чайного гриба або пива.

За своєю текстурі вони нагадують дрібні пластівці, аромат і смак яких дуже схожий на сир пармезан. Найчастіше харчові дріжджі переважають в веганських рецептах. Вони стали модними завдяки своїм поживним властивостям, повідомляє OBOZREVATEL за сприянням lacocinasana.com.

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Харчові дріжджі, що також відомі як нуч (Nooch), є значним джерелом білка. Крім незамінних амінокислот, вітамінів, мінералів, іноді їх збагачують вітамінами групи В, в тому числі В12. Отже, вегетаріанці часто використовують їх в своїх стравах. Однак цього вкладу недостатньо для досягнення рекомендованої добової дози.

Також слід зауважити, що харчові дріжджі – це не пивні дріжджі, у них інший процес виробництва. Перші зроблені так, що їх можна вживати в якості харчового продукту, а другі – це залишки пивоваріння.

Переваги

Харчові дріжджі містять безліч незамінних амінокислот, що свідчить про високу біологічну цінність. Вони містять 14 мінералів і 17 вітамінів, серед яких виділяються фосфор, магній і хром, а також бета-глюкан 1,3, трегалоза, глутатіон і маннан. З іншого боку, більшість виробників збагачують їх вітаміном B12.

Також вони багаті на клітковину, що робить їх джерелом поживних речовин. Це ще одна перевага перед сиром пармезан, смак якого вони так нагадують.

Також харчові дріжджі є дуже корисним інгредієнтом для лікування патологій та досягнення оптимального стану здоров'я:

Антибактеріальні та протівофунгальние властивості

Їх вживання рекомендується при сечових і вагінальних інфекціях, акне, діареї, розладах харчування, стимуляції імунної системи, слабкості організму, анорексії, булімії і т. Д.

Поліпшення спортивних показників

Дослідження, проведене британським журналом Nutrition, показало, що харчові дріжджі служать енергетичної їжею, допомагають поліпшити спортивні результати і підвищують імунітет.

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Багатство білка

Для підтримки життя дріжджам потрібні ті ж речовини, що і людям, проте харчуються вони майже виключно цукром. Це змушує їх виробляти білок і амінокислоти за допомогою хімічних реакцій. Тому харчові дріжджі на 71% складаються з високоякісного білка. Це дуже корисно для спортсменів або людей, яким потрібна низькокалорійна дієта, оскільки вони містять мало жирів і вуглеводів.

Рецепт ферментованого веганскої сиру

Замочіть 100 грам горіхів макадамії з молочнокислою закваскою для домашнього йогурту як мінімум на 8 годин. Наступного дня за допомогою кухонного комбайна подрібніть горіхи з 3 великими столовими ложками харчових дріжджів, приправами і сіллю за смаком. Потім перекладіть на бавовняну тканину над ситечком і дайте стекти рідині, поки не вийде компактна маса, схожа на сир. Насолоджуйтесь!

Як використовувати харчові дріжджі в рецептах

Харчові дріжджі на відміну від пивних ,не мають гіркого смаку. Насправді вони дуже апетитні. Опис смаку варіюється в залежності від страви, до якої вони були додані, але більшість згодні з тим, що вони має схожість з сиром, горіхами або м'ясом.

Уявіть собі, що ви можете використовувати харчові дріжджі так само, як сир пармезан. Їх можна додавати в соуси, супи, різотто, салати, овочі або крупи. Це ідеальна приправа для будь-якого кулінарного рецепту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вживання харчової солі негативно впливає на здоров'я, і, зокрема, на серцево-судинну систему людини.

Однак в разі раку солона їжа виробляє дивовижний ефект, активуючи певні імунні клітини, які блокують зростання пухлини.