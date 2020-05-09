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Несподівано: одну з наймодніших дієт винайшли для порятунку епілептиків

1.3т
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Одна з наймодніших дієт сучасності розроблялася виключно для вузького кола людей із дуже серйозним діагнозом.

Про це на своїй сторінці в Facebook написала лікарка-дієтологиня Світлана Скосарь.

Несподівано: одну з наймодніших дієт винайшли для порятунку епілептиків

За словами дієтологині, кетогенна дієта – це вид низьковуглеводних систем харчування, для яких характерне переважне отримання енергії з кетонових тіл. Кето дієта передбачає споживання низьковуглеводної їжі з високим вмістом жирів і середнім рівнем білків. При цій дієті з раціону повністю виключаються рис, паста, хліб, картопля, цукор й т.ін. В раціоні можуть бути присутні риба, м'ясо, сири, яйця, овочі, масло й т.ін.

"Спочатку, цю систему харчування було розроблено для людей з епілепсією. Насамперед для дітей із резистентністю до протиепілептичних препаратів. Дослідження показали, що частота нападів при такій дієті стає зменшується", – зазначила лікарка.

За словами дієтологині, це пов'язано зі здатністю кетонових тіл пригнічувати вогнища збудження в головному мозку.

Також, за словами лікарки, дослідження проводилися і в групах осіб із такими захворюваннями як хвороба Паркінсона, онкологія, хвороба Альцгеймера, розлади аутистичного спектру, бічний аміотрофічний склероз.

Несподівано: одну з наймодніших дієт винайшли для порятунку епілептиків

"А вже далі, перехідний прапор було підхоплено борцями з підвищеною масою тіла. Але чи варто було? Не можна не відзначити, що таке харчування збільшує ризики розвитку гіповолемії (зневоднення), гіпокаліємії (брак калію), дефіциту нутрієнтів, сечокам'яної хвороби (утворення каменів) і подагри (відкладення солей в суглобах), може призвести до порушень уваги і пам'яті. Якщо організм виходить на стадію кетозу і починає використовувати жири для своїх енергетичних потреб, вуглеводи однаково потрібні, щоб розщеплювати кетони. При обмеженому надходженні вуглеводів нерозщеплені кетони можуть накопичуватися в небезпечних кількостях. Виникає метаболічний ацидоз, який викликає занепад сил, зниження рівня свідомості і головний біль", – заявила дієтологиня.

За словами Скосарь дієта може бути ефективною щодо зниження маси тіла в короткостроковому періоді ~ 2-4 тижні, оскільки будь-які обмеження в харчуванні і дієти призводять до зниження ваги. У довгостроковій перспективі її ефект не доведено. Найдовше дослідження тривало лише 24 тижні і проводилося на маленькій вибірці у 66 осіб.

Несподівано: одну з наймодніших дієт винайшли для порятунку епілептиків

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Автор
Олена Коваленко
Теми
живлення Кулінарні статті Кулінарні поради Кулінарні новини рецепти
Теги
рецепт харчування дієтолог
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