Овочі та фрукти, вирощені не в свій сезон, як правило, містять мало вітамінів і дуже багато нітратів та стимуляторів росту.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила дієтолог-консультант Олена Юдіна.

Дієтолог наголосила, що краще вживати саме сезонні овочі та фрукти, оскільки вони містять максимальну кількість вітамінів та мінералів.

Що стосується несезонних овочів і фруктів, то, за словами лікаря, це продукти, отримані внаслідок або тривалого зберігання старого врожаю, або внаслідок прискореного вирощування нового врожаю в теплиці.

"У першому випадку плоди втрачають корисні властивості, оскільки при тривалому зберіганні вітамінів в них залишається дуже мало. У другому випадку при штучному вирощуванні в теплицях, як правило, використовують нітрати і стимулятори росту. Отже, про користь та вітаміни ні в тому, ні в іншому випадку не може бути й мови. Якщо овоч продається не в сезон - в ньому немає нічого корисного, причому незалежно від того, ви купуєте старий овоч, який приїхав зі сховища, чи свіжий, вигнаний в теплиці. З тією лише різницею, що вигнаний в теплиці швидше за все ще й обробили нітратами, щоб він доїхав до магазину і якомога можна довше зберігався", - зазначила дієтолог.

За словами лікаря, молода картопля, коли починається сезон, містить багато поживних речовин, в той час як та картопля, яку ми купуємо зараз, вже не містить ніяких вітамінів.

За словами дієтолога, вітаміни не можуть залишатися у свіжих овочах протягом року.

"Чим довше зберігається овоч чи фрукт, тим менше в ньому вітамінів. Більш того, можливе навіть виділення отруйних сполук. Наприклад, картопля в результаті тривалого зберігання починає зеленішати, і стає просто шкідливлю", - наголосила Юдіна,підкресливши при цьому, що краще вживати в їжу ті овочі і фрукти, які продаються за сезоном.

Юдіна наголосила, що навесні залишаються вітаміни і мінерали в цибулі, моркві, буряку, всіх видах капусти, всіх видах редьки, квашеній капусті, помідорах та огірках.

"Якщо говорити про те, як знайти золоту середину і чому віддати перевагу: овочам зі старого врожаю, що лежали на складах, чи вигнаним в теплицях, але з нітратами, то краще третій варіант. Я б рекомендувала купувати сезонні овочі в той час,коли вони будуть в самому розпалі - заготовлювати їх шляхом заморожування. Практично всі овочі можна заморожувати", - підсумувала дієтолог.

Як зазначила лікар, при заморожуванні немає втрати вітамінів і мінералів, навпаки, в перці навіть з'являється більше вітаміну С. Тому заморозка овочів - це більш вдалий варіант, ніж вживання в їжу несезонних продуктів, вирощених з додаванням стимуляторів росту та нітратів.

"Але якщо у вас немає заморозки, то навіть у весняний період, наприклад як зараз квітень-травень, купувати фрукти і овочі все одно потрібно, головне, робити це правильно. Просто є моменти, на які потрібно звернути увагу при виборі тих чи інших овочів. Що стосується томатів, то я б порадила вибирати коктейльний помідор або черрі", - наголосила дієтолог, зазначивши при цьому, що звичайні помідори зараз купувати не варто, оскільки вони просто позбавлені смаку.

В той самий час, кажучи про огірки, дієтолог зазначила, що їх зараз продають двох видів: "український" і "естафет". Перший варіант - це маленькі огірки з пухирцями, другий - великі гладкі огірки. Гладкий сорт зовсім не зберігається. Якщо ці огірки полежать хоча б день-два, вони стають м'якими та кислими. Тому такі огірки, на думку дієтолога, точно брати не варто.

"Потрібно розуміти, що несезонні овочі і фрукти не дадуть нам космічної кількість вітамінів і мінералів. Їх можна купувати, але виключно для задоволення гастрономічних потреб, але не як джерело вітамінів", - зазначила лікар.

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