Неймовірно смачний салат з вареним буряком

У зимовий період організм потребує вітамінної і корисної для здоров'я їжі, і салат з буряка є прекрасним варіантом.

FoodOboz пропонує приготувати чудову закуску із вареного буряка та чорнослива.

Нам знадобиться буряк - 5 штук середнього розміру, трохи чорносливу, ложка майонезу і кілька інших важливих інгредієнтів.

Детальний рецепт читайте за посиланням: Салат з чорносливом і буряком.

Салат з чорносливом і буряком

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