Неймовірно смачний салат з вареним буряком

У зимовий період організм потребує вітамінної і корисної для здоров'я їжі, і салат з буряка є прекрасним варіантом.
FoodOboz пропонує приготувати чудову закуску із вареного буряка та чорнослива.
Нам знадобиться буряк - 5 штук середнього розміру, трохи чорносливу, ложка майонезу і кілька інших важливих інгредієнтів.
Детальний рецепт читайте за посиланням: Салат з чорносливом і буряком.
Салат з чорносливом і буряком
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