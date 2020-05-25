Не вірте рекламі: дієтологи розповіли, як визначити гарного фахівця

При виборі дієтолога потрібно звернути увагу не на рекламу, а на кількість послідовників спеціаліста, на відгуки клієнтів та на те, як довго пацієнти утримують свою нову вагу.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли профільні лікарі.

Отже, як обрати собі дієтолога?

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: дієтологів багато, а ось гарних лікарів мало

"Потрібно шукати фахівця з медичною освітою, а не просто дієтолога. Дієтологів багато, а ось гарних лікарів мало. Це має бути саме лікар. Якщо у людини серйозна проблема з вагою, значить у неї серйозна проблема зі здоров'ям.

Другий важливий момент - рекомендації. Я б радив дослухатися до рекомендацій знайомих або рідних, які вже зверталися до дієтологів. Також не зайвим буде простудіювати Інтернет і прочитати відгуки про фахівця, до якого ви хочете звернутися. Можжлиао, дієтолог сам пройшов через боротьбу із зайвою вагою і вас надихне його особистий приклад. Головне - потрібно йти до того лікаря, який викликає у вас довіру. Якщо ви відчуваєте, що ви вірите лікарю - це ваш дієтолог".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: це має бути людина з системним розумінням того, як працює організм

"Потрібно дивитися на спеціалізацію лікаря. Лікар має бути заточений на результат, а не на процес. Дієтолог має підходити до лікування системно, розуміючи, що організм - це система. Не можна лікувати кишківник, не звертаючи увагу на серце, нирки та печінку. Потрібно враховувати все. Це має бути людина з системним розумінням того, як працює організм.

Щоб не помилитися при виборі лікаря, я б порадила отримати мінімальну базу знань в сфері дієтології. Потрібно почати цікавитися дієтологією, можна записатися на курси, які проводять дієтологи. Це дасть базові знання і допоможе зрозуміти принцип роботи дієтолога і, відповідно, полегшить вибір, коли ви будете вирішувати до якого фахівця звернутися".

Лікар-дієтолог Ольга Набока: потрібно уважно вивчити історію клієнтів лікаря і звернути увагу на те, як довго люди утримують вагу

"Я б не радила занадто довіряти рекламі. Реклама - це добре, але це не гарантія якості. Якісна дорога реклама - це показник гарної роботи маркетолога і серйозного фінансування рекламної компанії. Однак, ні те, ні інше не дасть вам гарантії, того, що ви схудните і зможете утримати вагу, якщо звернетеся саме в цю клініку. Я рекомендую звертати увагу на результати фахівців.

Дієтолог повинен мати стаж роботи, медичну освіту, свій сайт, щоб можна було ознайомитися з його методикою і відгуками його клієнтів.

Зверніть увагу на дату створення сайту і уважно вивчіть результати клієнтів. Дуже важливо, скільки у лікаря послідовників і скільки років його клієнти утримують вагу. Схуднути - це найпростіше, набагато складніше втримати результат і при цьому зберегти здоров'я. Тому потрібно уважно вивчити історію клієнтів лікаря і звернути увагу на те, як довго люди утримують вагу. Тільки після цього можна приймати рішення про вибір лікаря".

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