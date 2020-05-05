Не тільки зайва вага: як стрес через карантин позначиться на нашому здоров'ї

Після закінчення карантину багато хто зіткнеться з серйозною проблемою, яка буде набагато змістовнішою, ніж кілька зайвих кілограмів, набраних за час вимушеної ізоляції.

Йдеться про брак вітамінів в організмі, який не завжди має зовнішні прояви і виникає на тлі стресової ситуації

Про це в своєму блозі в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Віра Паламар.

Вітаміни - це елементи, що допомагають підтримувати працездатність нашого тіла. Вживати вітаміни в невеликих кількостях необхідно для підтримки здоров'я, краси, молодості та гарного самопочуття. Ці сполуки беруть участь в різних біохімічних і фізіологічних процесах. ⠀

За словами дієтолога, бактерії, рослини і гриби здатні виробляти вітаміни самостійно. Людський організм цього робити не може. Тому людям необхідно отримувати вітаміни з інших джерел. ⠀

"Наш організм може тривалий час "не показувати", що йому чогось бракує. Захворювання, пов'язані з нестачею вітамінів, часто протікають приховано. Внаслідок недоотримання організмом вітамінів може може розвинутися авітаміноз", - підкреслила дієтолог. ⠀

Авітаміноз можуть викликати:

грип, ГРЗ, ангіна та інші схожі зимові захворювання,

виснажливий робочий режим, мала кількість відпочинку і стрес,

недоотримання вітамінів з фруктів і овочів, які тривалий час зберігаються або перевозяться,

збільшення внутрішньої потреби організму у вітамінах, пов'язане з перебудовою всієї біологічної системи людини

За словами дієтолога, організм пристосовується до дефіциту, якщо недоотримує вітаміни. Звикання організму до цієї нестачі може бути вкрай небезпечним. Якщо відбулося звикання, то в майбутньому навіть при достатній кількості вітамінів в раціоні харчування організм починає покладатися на свою "пам'ять". І все одно може обмежувати їх засвоєння. Тоді в літній та осінній період поповнення запасів вітамінів не відбувається. ⠀

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