Не тільки смачно: названо найкорисніший сорт шоколаду

Сьогодні науково встановлено, який вид шоколаду є найбільш корисним для нашого організму.

Про це в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Наталя Мальцева.

"Сьогодні видів і сортів цієї солодощі відомо безліч, але, безумовно, найкориснішим є гіркий шоколад. "Гірким" він називається через великий вміст какао – не менше 72%, а ще краще 82%", - сказала лікар.

Користь гіркого шоколаду

"Перше, що можна відчути, коли ви з'їдаєте шматочок-другий, – поліпшення настрою", - зазначила дієтолог, підкресливши, що високий вміст какао-бобів сприяє виробленню серотоніну, який і викликає прилив щастя.

Флавоноїди в складі гіркого шоколаду запобігають появі передчасних зморшок, а також знижують ймовірність виникнення раку шкіри. Крім того, вони зменшують шкоду від негативного впливу ультрафіолетового випромінювання, а поліфеноли покращують кровообіг і знижують тромбоутворення.

Дієтолог також зазначила, що у любителів цього сорту шоколаду лікарі відзначають низькі ризики виникнення цукрового діабету.

Теобромін, який входить до складу гіркого шоколаду, тримає в тонусі серцевий м'яз, тоді як натуральні антиоксиданти зміцнюють імунітет.

На відміну від інших видів шоколаду, гіркий має невисокий глікемічний індекс, і його вживання позитивно позначається на функціонуванні підшлункової залози.

Не менш важливою є корисна властивість цього смачного продукту – зменшення больових відчуттів у жінок під час критичних днів.

Дієтолог також зазначила, що в разі переїдання шоколад може спровокувати появу серйозних проблем зі здоров'ям.

"Крім користі у будь-якого продукту є протипоказання. Шкода в випадку з гірким шоколадом (як і з іншими сортами) виникає за умови надмірного споживання. Щоб не завдати шкоди здоров'ю, потрібно з'їдати не більше 20- 25 г від плитки. Зазвичай це 2-3 шматочки. Хоча ми звикли з'їдати відразу весь шоколад. У випадку з молочними сортами це й не дивно – вони просто тануть у роті, і відразу хочеться взяти ще шматочок. Притому шкоди для зубів вони завдають чималої. Надмірне вживання шоколаду завдає сильної шкоди здоров'ю, і це не тільки цукровий діабет і зайва вага. Пам'ятайте про це", - сказала дієтолог.

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