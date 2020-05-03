Не тільки худоба: розкрито правду про модні типи харчування

Веганство і сироїдіння – це типи харчування, які останнім часом набувають популярності, у зв'язку з чим необхідно чітко розуміти, кому такий тип харчування протипоказаний.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила лікарка-дієтологиня Віра Паламар.

Веганство – тип харчування при якому з раціону повністю виключені продукти тваринного походження, а в харчуванні присутня тільки рослинна їжа. Раціон вегана складається із зернових культур, фруктів і овочів, бобових, ягід, насіння, мигдалю, горіхів.

Сироїдіння – це наступний щабель веганства, тип харчування, що набирає популярності у всьому світі. Це тип харчування, при якому повністю виключається вживання будь-якої їжі, що зазнала температурної обробки (варіння, смаження, запікання, приготування на парі тощо).

Основним аргументом на користь сироїдіння є прагнення зберегти харчову цінність споживаних продуктів. Хоча тут відразу треба зазначити, що в деяких продуктах при помірній термічній обробці, значно збільшується засвоюваність корисних речовин (наприклад, каротину з моркви, лейкопінів із томатів і т.д.)

Наскільки безпечні і корисні ці системи харчування? Це найважливіше питання, яке має ставити собі кожен, хто бажає кардинально змінити свій образ харчування.

Відповідаючи на це питання, хочу акцентувати увагу на таких основних аспектах такого раціону:

1. Досить важко отримати з рослинних продуктів усі амінокислоти, які необхідні для будівництва повноцінного білка, котрий необхідний для росту, розвитку і функціонування організму людини.

2. Нестача вітаміну В12 і заліза може призводити до анемій, порушень роботи мозку, зниження міцності кісткової тканини.

Веганський тип харчування у вагітних і годуючих жінок, без прийому вітаміну В12 у вигляді добавки, призводить до тяжких наслідків у розвитку дитини. Хочу звернути увагу на те, що в рослинній їжі вітамін В12 не присутній.

3. Нестача вітаміну Д, кальцію, фосфору, магнію призводить до розвитку остеопорозу і руйнування зубів.

Так само вітамін Д є попередником гормонів, бере активну участь в імунітеті. Оскільки вітамін Д відсутній у рослинних продуктах, то у веганів і сироїдів часто спостерігається дефіцит цього вітаміну.

4. При веганстві, а особливо сироїдінні часто можуть виникати захворювання і дискомфорт із боку шлунково-кишкового тракту. Це загострення гастриту і виразки, коліти, рясне газоутворення і метеоризм.

5. Також часто, особливо у маленьких дітей, може відзначатися втрата ваги через дефіцит калорій у раціоні харчування. А значить, загальна слабкість, швидка стомлюваність, хвороблива худорба, що нерідко призводить до орторексії або анорексії.

З огляду на всі перераховані вище аспекти, я настійно не рекомендую такі системи харчування для дітей, вагітних і жінок, що годують, людям, які мають захворювання або функціональні порушення системи травлення, захворювання крові й опорно-рухової системи.

Якщо ж Ви вирішили поміняти свою систему харчування і стати веганом або сироїдом, то необхідно пройти повноцінне обстеження організму. І тільки у разі відсутності захворювань і функціональних порушень, під наглядом грамотного фахівця розробити план повноцінного харчування, в який обов'язково будуть входити додаткові харчові добавки, які неможливо отримати з їжею при такому харчуванні.

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