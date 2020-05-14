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Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

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Вітамін С – водорозчинний вітамін, який міститься в багатьох продуктах харчування, особливо в овочах і фруктах. Цей потужний антиоксидант позитивно впливає на шкіру та імунну систему.

Однак організм людини не здатний виробляти його самостійно, тому потребує регулярного споживання разом з їжею.

"Вітамін С є однією з найважливіших поживних речовин для загального здоров'я", – каже дієтолог Ліз Вейнанді з Векснерського медичного центру при Університеті штату Огайо (США).

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Серед переваг вітаміну С слід відзначити зниження рівня шкідливих вільних радикалів, що робить його важливим засобом для профілактики захворювань, повідомляє womenshealthmag.com.

Фактично, він може грати життєво важливу роль в зниженні ризику серцево-судинних захворювань і навіть в поліпшенні якості життя людей, хворих на рак, йдеться в дослідженні, проведеному Національним інститутом здоров'я (США).

Ще один цікавий факт про вітамін С: він допомагає максимально засвоювати залізо з рослинної їжі та запобігає анемії. З огляду на це, намагайтеся поєднувати його з такими продуктами, як сочевиця, шпинат або тофу.

Рекомендована добова норма для чоловіків 90 мг, а для жінок 75 мг. На щастя, отримати добову дозу вітаміну С досить легко, знаючи продукти з його високим змістом.

Лічі

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Тропічний аромат цих маленьких фруктів – достатня підстава для того, щоб додати їх в свій раціон. Крім того, в них міститься вітамін С (136 мг на 1 чашку).

Брюссельська капуста

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Брюссельська капуста має надвисокий вміст вітаміну С (75 міліграмів на порцію) і може допомогти зміцнити здоров'я мозку. Готуйте її в духовці або подрібніть в салат для дивовижного хрускоту.

Чорна смородина

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Якщо ви любите освіжаючий гострий смак ожини, замініть її на чорну смородину, яка в кількості 203 мг на порцію містить майже в сім разів більше вітаміну С.

Манго

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Добре, що деякі з найсолодших фруктів не тільки нагадують про улюблений пляжний відпочинок, а й виявляються дуже поживними. Наприклад, одне манго містить 75 мг вітаміну С.

Зелений перець

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Якщо вам не подобається солодкий смак червоного перцю, його зелений аналог – ще один спосіб підвищити імунітет: 120 мг вітаміну С на порцію.

Цвітна капуста

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Одна маленька головка цвітної капусти містить цілих 128 мг вітаміну С. Крім того, це гарне джерело клітковини.

Апельсини

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Один фрукт середнього розміру містить 70 мг вітаміну С. Високий вміст флавоноїдів також пов'язаний зі зменшенням випадків дегенерації жовтої плями і серцевих захворювань.

Грейпфрут

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Набридли апельсини? Грейпфрут є ще потужнішим засобом боротьби з хворобами. Цей пікантний, гострий тип цитрусових містить 88 мг вітаміну С на середній плід.

Томатний сік

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Всього одна чашка 100% томатного соку містить колосальні 174 мг вітаміну С.

Канталупа

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Освіжаюча канталупа (різновид дині) має приємний колір, фруктовий аромат і солодкий смак. Вона є чудовим джерелом вітаміну С, забезпечуючи 48 мг антиоксиданту на порцію.

Червоний перець

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Цей овоч є барвистим, хрустким і неймовірно низькокалорійним. Півсклянки нарізаного перцю містить 95 мг вітаміну С.

Папайя

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Одна чашка нарізаного фрукту містить вражаючі 88 мг вітаміну С. Також папайя є гарним джерелом вітаміну А і клітковини.

Гуава

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Ніщо так не нагадує про літо, як тропічні фрукти. Гуава містить неймовірні 377 мг вітаміну С на чашку. Це в п'ять разів більше рекомендованої добової норми для жінок!

Броколі

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Броколі корисна не тільки через вміст вітаміну C (81 мг на чашку подрібненого овоча), а й тому, що є чудовим джерелом білка (майже 3 грами).

Жовте ківі

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Візьміть жовте ківі, якщо побачите його в магазині. Воно містить 130 мг вітаміну С на фрукт – це в два рази більше, ніж в традиційних, звичних нам фруктах із зеленою м'якоттю.

Полуниця

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Одна чашка нарізаної полуниці містить 98 мг вітаміну C.

Зелений перець чилі

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Один перець містить 109 мг вітаміну С. Крім того, дослідження показують, що додавання його до їжі може прискорити метаболізм.

Кольрабі

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Якщо не знайомі з кольрабі, то це різновид городньої капусти з хрусткою текстурою. Одна чашка містить 84 мг вітаміну С.

Зелень гірчиці

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Дієтологи завжди радять їсти широкий спектр продуктів, щоб отримати різноманітні поживні речовини. Спробуйте поекспериментувати з гірчичною зеленню, якщо не готували її раніше. Дві чашки (які легко перетворяться в одну порцію після обсмажування) містять 78 мг вітаміну С.

Ананас

Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Тропічні фрукти знову перемагають. Одна чашка шматочків ананаса містить 79 мг вітаміну С. Також він є відмінним джерелом марганцю.

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Автор
Олена Козлова
Тема
живлення
Теги
продукти харчування
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Діонісьєв Слава
Діонісьєв Слава
Чашка - мера витамина C
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