Не тільки апельсини: озвучено 20 продуктів з високим вмістом вітаміну С

Вітамін С – водорозчинний вітамін, який міститься в багатьох продуктах харчування, особливо в овочах і фруктах. Цей потужний антиоксидант позитивно впливає на шкіру та імунну систему.

Однак організм людини не здатний виробляти його самостійно, тому потребує регулярного споживання разом з їжею.

"Вітамін С є однією з найважливіших поживних речовин для загального здоров'я", – каже дієтолог Ліз Вейнанді з Векснерського медичного центру при Університеті штату Огайо (США).

Серед переваг вітаміну С слід відзначити зниження рівня шкідливих вільних радикалів, що робить його важливим засобом для профілактики захворювань, повідомляє womenshealthmag.com.

Фактично, він може грати життєво важливу роль в зниженні ризику серцево-судинних захворювань і навіть в поліпшенні якості життя людей, хворих на рак, йдеться в дослідженні, проведеному Національним інститутом здоров'я (США).

Ще один цікавий факт про вітамін С: він допомагає максимально засвоювати залізо з рослинної їжі та запобігає анемії. З огляду на це, намагайтеся поєднувати його з такими продуктами, як сочевиця, шпинат або тофу.

Рекомендована добова норма для чоловіків 90 мг, а для жінок 75 мг. На щастя, отримати добову дозу вітаміну С досить легко, знаючи продукти з його високим змістом.

Лічі

Тропічний аромат цих маленьких фруктів – достатня підстава для того, щоб додати їх в свій раціон. Крім того, в них міститься вітамін С (136 мг на 1 чашку).

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста має надвисокий вміст вітаміну С (75 міліграмів на порцію) і може допомогти зміцнити здоров'я мозку. Готуйте її в духовці або подрібніть в салат для дивовижного хрускоту.

Чорна смородина

Якщо ви любите освіжаючий гострий смак ожини, замініть її на чорну смородину, яка в кількості 203 мг на порцію містить майже в сім разів більше вітаміну С.

Манго

Добре, що деякі з найсолодших фруктів не тільки нагадують про улюблений пляжний відпочинок, а й виявляються дуже поживними. Наприклад, одне манго містить 75 мг вітаміну С.

Зелений перець

Якщо вам не подобається солодкий смак червоного перцю, його зелений аналог – ще один спосіб підвищити імунітет: 120 мг вітаміну С на порцію.

Цвітна капуста

Одна маленька головка цвітної капусти містить цілих 128 мг вітаміну С. Крім того, це гарне джерело клітковини.

Апельсини

Один фрукт середнього розміру містить 70 мг вітаміну С. Високий вміст флавоноїдів також пов'язаний зі зменшенням випадків дегенерації жовтої плями і серцевих захворювань.

Грейпфрут

Набридли апельсини? Грейпфрут є ще потужнішим засобом боротьби з хворобами. Цей пікантний, гострий тип цитрусових містить 88 мг вітаміну С на середній плід.

Томатний сік

Всього одна чашка 100% томатного соку містить колосальні 174 мг вітаміну С.

Канталупа

Освіжаюча канталупа (різновид дині) має приємний колір, фруктовий аромат і солодкий смак. Вона є чудовим джерелом вітаміну С, забезпечуючи 48 мг антиоксиданту на порцію.

Червоний перець

Цей овоч є барвистим, хрустким і неймовірно низькокалорійним. Півсклянки нарізаного перцю містить 95 мг вітаміну С.

Папайя

Одна чашка нарізаного фрукту містить вражаючі 88 мг вітаміну С. Також папайя є гарним джерелом вітаміну А і клітковини.

Гуава

Ніщо так не нагадує про літо, як тропічні фрукти. Гуава містить неймовірні 377 мг вітаміну С на чашку. Це в п'ять разів більше рекомендованої добової норми для жінок!

Броколі

Броколі корисна не тільки через вміст вітаміну C (81 мг на чашку подрібненого овоча), а й тому, що є чудовим джерелом білка (майже 3 грами).

Жовте ківі

Візьміть жовте ківі, якщо побачите його в магазині. Воно містить 130 мг вітаміну С на фрукт – це в два рази більше, ніж в традиційних, звичних нам фруктах із зеленою м'якоттю.

Полуниця

Одна чашка нарізаної полуниці містить 98 мг вітаміну C.

Зелений перець чилі

Один перець містить 109 мг вітаміну С. Крім того, дослідження показують, що додавання його до їжі може прискорити метаболізм.

Кольрабі

Якщо не знайомі з кольрабі, то це різновид городньої капусти з хрусткою текстурою. Одна чашка містить 84 мг вітаміну С.

Зелень гірчиці

Дієтологи завжди радять їсти широкий спектр продуктів, щоб отримати різноманітні поживні речовини. Спробуйте поекспериментувати з гірчичною зеленню, якщо не готували її раніше. Дві чашки (які легко перетворяться в одну порцію після обсмажування) містять 78 мг вітаміну С.

Ананас

Тропічні фрукти знову перемагають. Одна чашка шматочків ананаса містить 79 мг вітаміну С. Також він є відмінним джерелом марганцю.

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