Не потрібно рахувати калорії: розкрито таємницю правильного схуднення

Якщо ви хочете нормалізувати свою вагу, не варто підраховувати калорії, що містяться в продуктах, які складають ваш раціон. Набагато важливіше - звернути увагу на інший, більш значущий, момент.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіла лікар-дієтолог Світлана Скосарь.

За словами дієтолога, приймаючи рішення стосовно того, чи потрібен вам черговий прийом їжі, варто орієнтуватися на відчуття голоду і відчуття насичення.

Дієтолог зазначила, що, в першу чергу, потрібно визначити чому ви збираєтеся черговий раз перекусити і що вас до цього спонукає: відчуття голоду чи нудьга.

"У сучасному світі для багатьох їжа стала фоновим супроводом при перегляді телевізора або роботі на комп'ютері. Для людини, яка цікавиться своїм здоров'ям, вкрай небажано рахувати калорії. Людина має орієнтуватися за сигналами голоду.

Існує шкала, по якій можна визначити своє почуття голоду в такий спосіб: "трохи голодний", "голодний", "сильно голодний", "по-звірячому голодний", - сказала дієтолог, зазначивши при цьому, що багато хто стикаються з проблемою переїдання, оскильки не можуть визначити ступінь насичення.

За словами лікаря, навчитися визначати почуття голоду значно легше, ніж навчитися визначати почуття насичення. Почуття насичення можна визначити за такою шкалою: "легке насичення", "ситий, але щось ще з'їв би", "ситий", "переїв".

"Багато хто не вміють визначати почуття ситості і стикаються з хронічним переїданням. Таким людям необхідно навчитися контролювати відчуття насичення. Якщо людина навчиться чітко визначати голодна вона чи ні, а також чітко визначати ступінь свого насичення, проблема зайвої ваги буде вирішена автоматично", - заявила дієтолог, підкресливши, що справа не підрахунку калорій, потрібно навчитися контролювати свої харчові звички".

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