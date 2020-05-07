Дієтолог застеріг веганів і сироїдів

Останнім часом, на хвилі масового захоплення ЗСЖ набули популярності нові типи харчування, до яких багато вдаються сподіваючись позбутися зайвої ваги.

Однак, як стверджують дієтологи, далеко не всі типи харчування є корисними, а деякі можуть завдати непоправної шкоди здоров'ю.

Дієтологи виділяють три основних типи харчування: вегетаріанство, веганство і сироїдіння. Але якщо з вегетаріанством все більш-менш зрозуміло і користь цього типу харчування науково доведена, та ні у кого не викликає сумнівів, то з веганством і сироїдінням все набагато складніше.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL заявила лікар-дієтолог Віра Паламар.

Веганство - тип харчування при якому з раціону повністю виключені продукти тваринного походження, а в харчуванні присутня тільки рослинна їжа. Раціон вегана складається із зернових культур, фруктів і овочів, бобових, ягід, насіння, мигдалю, горіхів.

Сироїдіння - це наступний щабель веганства, образ харчування, що набирає популярності у всьому світі. Це тип харчування, при якому повністю виключається вживання якої б то не було їжі, що зазнала температурної обробки (варіння, смаження, запікання, приготування на парі тощо).

Основним аргументом на користь сироїдіння, є прагнення зберегти харчову цінність споживаних продуктів. Хоча тут відразу треба зазначити, що в деяких продуктах при помірній термічній обробці, значно збільшується засвоюваність корисних речовин (наприклад каротину з моркви, лейкопінов з томатів й т.ін.)

Наскільки безпечні і корисні дані системи харчування? Це найважливіше питання, яке має ставити собі кожен бажаючий кардинально змінити свій образ харчування.

Відповідаючи на це питання, хочу акцентувати увагу на таких основних аспектах даного раціону:

1. Досить важко отримати з рослинних продуктів усі амінокислоти, які необхідні для будівництва повноцінного білка, котрий необхідний для росту, розвитку і функціонування організму людини.

2. Нестача вітаміну В12 і заліза, може призводити до анемій, порушень роботи мозку, зниження міцності кісткової тканини. Веганські тип харчування у вагітних і годуючих жінок, без прийому вітаміну В12 у вигляді добавки, призводить до тяжких наслідків у розвитку дитини. Хочу звернути увагу на те, що в рослинній їжі вітамін В12 не присутній.

3. Нестача вітаміну Д, кальцію, фосфору, магнію призводить до розвитку остеопорозу і руйнування зубів. Так само вітамін Д є попередником гормонів, бере активну участь в імунітеті. Оскільки вітамін Д відсутній в рослинних продуктах, то у веганів і сироїдів часто спостерігається дефіцит цього вітаміну.

4. При веганстві, а особливо сироїдінні часто можуть виникати захворювання і дискомфорт з боку шлунково-кишкового тракту. Це загострення гастриту і виразки, коліти, рясне газоутворення і метеоризм.

5. Також часто, особливо у маленьких дітей може відзначатися втрата ваги через дефіцит калорій в раціоні харчування. А значить, загальна слабкість, швидка стомлюваність, хвороблива худорба і нерідко призводить до орторексії або анорексії.

З огляду на всі перераховані вище аспекти, я не рекомендую такі системи харчування дітям, вагітним і годуючим жінкам, людям, які мають захворювання або функціональні порушення системи травлення, захворювання крові і опорно-рухової системи.

Якщо ж Ви все таки вирішили поміняти свою систему харчування і стати веганом або сироїдом, то необхідно пройти повноцінне обстеження організму. І лише за відсутності захворювань і функціональних порушень, під наглядом грамотного фахівця розробити план повноцінного харчування, в який обов'язково будуть входити додаткові харчові добавки, які неможливо отримати з їжею при такому харчуванні.

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