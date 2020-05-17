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Не лише вітаміни: кому варто ввести в раціон спаржу і чому

5.7т
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Введення в раціон певного продукту, присутнього в продажу з квітня по червень, може суттєво зміцнити імунітет.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Світлана Фус.

Не лише вітаміни: кому варто ввести в раціон спаржу і чому

Спаржу можна віднести до числа тих овочів, які або люблять, або ні. "Швидше за все люди, які не люблять спаржу, просто не їли правильно приготовлену. Сезон спаржі нетривалий - з кінця квітня до початку червня. Тому спробуйте приготувати її зараз. В ній багато поживних речовин і мало калорій. Крім того, вона може бути відмінним сезонним доповненням до багатьох страв", - зазначила дієтолог.

Що потрібно знати про цей овоч?

Спаржа (багаторічна трава, з кореневища якої виростають наземні стебла. У їжу вживають молоді пагони. З часом пагони стануть неїстівними.

Спаржа буває трьох видів: біла, фіолетова та зелена. Колір залежить від ступеня зрілості. Білі - це ніжні паростки, які ще не вибилися на поверхню і не побачили сонце. Під дією світла пагони спаржі стають фіолетового кольору, а потім швидко зеленішають.

Зелена спаржа - найпопулярніша, зростає на відкритому повітрі. Зелену спаржу можна заморожувати, завдяки чому вона буде доступна круглий рік. У ній більше, ніж у білій, харчових волокон, вітамінів та мікроелементів.

Не лише вітаміни: кому варто ввести в раціон спаржу і чому

Чим корисна?

При низькій калорійності, від 20 до 30 ккал на 100 г, спаржа містить багато мікро і макроелементів, біологічно активних сполук. Зокрема, вона виділяється за кількістю (вітаміну U): в 100 г - 110% від добової норми, вітаміну С 22%, вітаміну К 35%, фолієвої кислоти (13%), лютеїну і його ізомеру зеаксантину (11,8%), бета-каротину (9%). А також містить мідь, фосфор, марганець, залізо, калій.

Достатньо в спаржі фолієвої кислоти, тому її рекомендують включати в раціон вагітним і жінкам, які планують вагітність, оскільки фолієва кислота підтримує нормальний розвиток плода.

До спаржі також слід звернутися через вміст аспарагину, органічної амінокислоти, яка покращує роботу нирок і має сечогінну дію. Крім того, в спаржі багато харчових волокон, які покращують перистальтику кишечника. Протипоказана спаржа при індивідуальній непереносимості.

Не лише вітаміни: кому варто ввести в раціон спаржу і чому

Як приготувати?

Класичний спосіб приготування - відварна спаржа. Ви також можете приготувати її на парі або запекти в духовці. Пагони спаржі можна їсти сирими і додавати до салатів, тушкувати, готувати на грилі, використовувати для приготування різних супів, а також у вигляді гарнірів до м'яса або риби.

Щоб зберегти поживну цінність, краще готувати спаржу на парі або відварювати в ледь підсоленій воді буквально кілька хвилин. Це збереже її колір, і вона буде хрусткою. А чим довше ми будемо готувати, тим більш м'якими стануть її стебла. Зберігати спаржу можна в холодильнику до тижня.

Не лише вітаміни: кому варто ввести в раціон спаржу і чому

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Автор
Олена Коваленко
Теми
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Теги
рецепт харчування дієтолог
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