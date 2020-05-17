Не лише вітаміни: кому варто ввести в раціон спаржу і чому

Введення в раціон певного продукту, присутнього в продажу з квітня по червень, може суттєво зміцнити імунітет.

Про це на сторінці в соцмережі Facebook написала лікар-дієтолог Світлана Фус.

Спаржу можна віднести до числа тих овочів, які або люблять, або ні. "Швидше за все люди, які не люблять спаржу, просто не їли правильно приготовлену. Сезон спаржі нетривалий - з кінця квітня до початку червня. Тому спробуйте приготувати її зараз. В ній багато поживних речовин і мало калорій. Крім того, вона може бути відмінним сезонним доповненням до багатьох страв", - зазначила дієтолог.

Що потрібно знати про цей овоч?

Спаржа (багаторічна трава, з кореневища якої виростають наземні стебла. У їжу вживають молоді пагони. З часом пагони стануть неїстівними.

Спаржа буває трьох видів: біла, фіолетова та зелена. Колір залежить від ступеня зрілості. Білі - це ніжні паростки, які ще не вибилися на поверхню і не побачили сонце. Під дією світла пагони спаржі стають фіолетового кольору, а потім швидко зеленішають.

Зелена спаржа - найпопулярніша, зростає на відкритому повітрі. Зелену спаржу можна заморожувати, завдяки чому вона буде доступна круглий рік. У ній більше, ніж у білій, харчових волокон, вітамінів та мікроелементів.

Чим корисна?

При низькій калорійності, від 20 до 30 ккал на 100 г, спаржа містить багато мікро і макроелементів, біологічно активних сполук. Зокрема, вона виділяється за кількістю (вітаміну U): в 100 г - 110% від добової норми, вітаміну С 22%, вітаміну К 35%, фолієвої кислоти (13%), лютеїну і його ізомеру зеаксантину (11,8%), бета-каротину (9%). А також містить мідь, фосфор, марганець, залізо, калій.

Достатньо в спаржі фолієвої кислоти, тому її рекомендують включати в раціон вагітним і жінкам, які планують вагітність, оскільки фолієва кислота підтримує нормальний розвиток плода.

До спаржі також слід звернутися через вміст аспарагину, органічної амінокислоти, яка покращує роботу нирок і має сечогінну дію. Крім того, в спаржі багато харчових волокон, які покращують перистальтику кишечника. Протипоказана спаржа при індивідуальній непереносимості.

Як приготувати?

Класичний спосіб приготування - відварна спаржа. Ви також можете приготувати її на парі або запекти в духовці. Пагони спаржі можна їсти сирими і додавати до салатів, тушкувати, готувати на грилі, використовувати для приготування різних супів, а також у вигляді гарнірів до м'яса або риби.

Щоб зберегти поживну цінність, краще готувати спаржу на парі або відварювати в ледь підсоленій воді буквально кілька хвилин. Це збереже її колір, і вона буде хрусткою. А чим довше ми будемо готувати, тим більш м'якими стануть її стебла. Зберігати спаржу можна в холодильнику до тижня.

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