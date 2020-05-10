Не лише цукор: дієтологи розповіли, чим небезпечні лимонади

Присутність в раціоні харчування магазинного або домашнього лимонаду може стати причиною розвитку серйозних захворювань.

Про це в ексклюзивних коментарях OBOZREVATEL розповіли дієтологи, яких ми попросили роз'яснити, чи дійсно лимонад такий шкідливий, як про це говорять.

Лікар-дієтолог Ольга Набока: Вживання домашнього лимонаду з лимоном - це дуже добре

"Лимонади бувають різні. Напої, які ми готуємо вдома шляхом додавання лимонного соку в воду, дуже корисні. Лимон корисний для нашого організму, особливо при ангінах. Він має лужну дію, що дуже добре. При будь-яких захворюваннях є патогенна флора, тобто активно розмножуються бактерії. Тому, якщо йдеться про вживання домашнього лимонаду з лимоном - це дуже добре. Не всі цитрусові мають таку властивість, а тільки лимон. Що стосується магазинних лимонадів, то там є тільки цукор і газ. Нічого корисного в такому лимонаді немає".

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: Якщо в лимонаді є цукор - це шкідливий напій

"Якщо в лимонаді є цукор - це однозначно шкідливий напій, а в сучасних лимонадах, як правило, цукру дуже багато".

Лікар-дієтолог Олена Юдіна: В лимонадах є штучний підсолоджувач, який інколи більш шкідливий за цукор

"Абсолютно всі лимонади без винятку - це шкідливо. В лимонадах є штучний підсолоджувач, який інколи більш шкідливий за цукор. Якщо говорити про домашній лимонад, то туди в будь-якому випадку буде додаватися підсолоджувач у вигляді цукру, і це буде шкідливо. Якщо для приготування лимонаду використовується вода з джерела, лимон, апельсин і трохи меду, то такий лимонад допускається. Однак, не частіше, ніж один раз на день. Якщо лимонад містить цукор - це однозначно шкідливо".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: Лимонад - це однозначно шкідливі напої

"Лимонад - це однозначно шкідливі напої. Не важливо, йдеться про покупний напій чи про зроблений вдома. Лимонад - це цукор, в ньому немає нічого корисного, ніяких вітамінів. Проблема в тому, що у фруктах містяться водорозчинні вітаміни. Як тільки-но ви зварите фрукти, ви термічно розщепите ці вітаміни. Нічого корисного не залишиться. Ще один важливий момент: цукор надходить у кров, обволікає еритроцит, і той не проводить кисень до органів і тканини. Якщо клітина не споживає кисень, вона швидше старішає".

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