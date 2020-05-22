Не лише аналізи: дієтологи розповіли, з чого починають їхні клієнти

Під час лікування нового клієнта дієтолог проводить низку процедур, обстежень та аналізів, які допоможуть скласти загальну картину стану здоров'я пацієнта.

Про це в ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL розповіли профільні лікарі.

Отже, з чого починається лікування у дієтологів?

Лікар-дієтолог Сергій Антонюк: лікар вивчає анамнез

"Перше, що робить лікар - вивчає анамнез. Ожиріння - це хвороба. Потрібно вивчити історію цієї хвороби і розібратися в ній.

Що стосується аналізів, то це суто індивідуально, і в кожній окремій ситуації це різний спектр аналізів. Єдиного пакету аналізів немає. У одного клієнта інфаркт, у іншого - проблеми зі щитовидкою, у третього - проблеми ыз суглобами, тому про шаблонний набыр аналізів не йдеться".

Лікар-дієтолог Людмила Гончарова: все залежить від складності пацієнта

"Призначається дата консультації, проводиться опитування клієнта, його огляд. Даються рекомендації щодо того, які аналізи потрібно зробити. На першій консультації рекомендації по харчуванню не даються. Ми даємо загальні рекомендації: прийом їжі через кожні чотири години і вода. Решта - після аналізів.

Після аналізів ми вивчаємо загальну картину і складаємо план дій, як ми будемо виходити із ситуації. Тривалість курсу - це суто індивідуально, це може бути 3 консультації, може бути ведення клієнта щодня. Все залежить від складності пацієнта.

Що стосується аналізів, то в першу чергу це мікробіом кишківника, аналізи на стан печінки і підшлункової залози, генетика, УЗД. Це аналіз крові, калу, сечі".

Лікар-дієтолог Ольга Набока: з'ясовується ступінь мотивації клієнта

"Знайомство, під час якого визначаю, як швидко я зможу допомогти пацієнтові і чи зможу я взагалі йому допомогти. Під час знайомства робиться опитування, з'ясовується ступінь мотивації клієнта. Якщо мотивації немає взагалі або вона є, але явно недостатня, продовжувати спілкування не має сенсу . Без мотивації результату не буде.

Також на першій зустрічі я з'ясовую, які діагнози вже є, який загальний стан здоров'я. Якщо є проблеми зі здоров'ям, відправляю людину на додаткову діагностику до вузькопрофільних спеціалістів.

Наступний етап першої зустрічі - заповнення анкети, в якій людина зазначає всі свої діагнози, якщо такі є, дає інформацію про хірургічні втручання, якщо вони мали місце. Якщо діагнозів немає, я ставлю питання, відповіді на які допоможуть мені зрозуміти ситуацію. Також проводиться сканування фігури клієнта на спеціальному сканері, визначається обсяг м'язової тканини, обсяг жирової тканини. Перевіряється робота обмінних процесів, з'ясовується фізіологічний вік, визначається відсоток води в клітинах. Все це робиться саме на першій зустрічі.

Я не всіх і не завжди відправляю здавати аналізи, це - не найголовніше. Ми враховуємо те, що вже є у клієнта і ті дані, які ми отримуємо під час першої консультації. Якщо є серйозні захворювання, як наприклад, гіпотеріоз, зрозуміло, людину відправляю до ендокринолога, і можливо їй будуть призначені додаткові аналізи. Якщо у людини діабет, зрозуміло потрібна корекція інсуліну. Якщо серйозних захворювань немає і дообстеження не потрібні, ніяких додаткових аналізів я не призначаю".

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