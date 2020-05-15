Не гірше за чіз-кейк: оригінальний рецепт запіканки від фуд-блогера

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Сьогодні ми представляємо вашій увазі рецепт запіканки, яким в Instagram поділилася фуд-блогер Тетяна Нарута.

СИРНА ЗАПІКАНКА

Інгрідієнти

сир - 500 гр,

яйця - 4 шт,

рисове борошно - 4 ст.л,

апельсин - 1 шт,

йогурт - 300 мл,

цукор - 2 ст.л,

крохмаль - 2 ст.л,

ягоди - за смаком.

Приготування

Змішайте сир, 3 яйця, борошно, 2 ложки йогурту і цедру одного апельсина за допомогою міксера. Додайте малину, акуратно перемішайте і перекладіть сирну масу в форму для випікання, застелену пергаментним папером. Випікаємо в духовці протягом 20 хвилин, при температурі 180-200 градусів.

В цей час, змішуємо йогурт, одне яйце, крохмаль, цукор і сік апельсина за допомогою вінчика або виделки. Йогуртова заливка готова.

Через 20 хвилин дістаємо сирну основу з духовки і поливаємо заливкою. Відправляємо запіканку в духовку ще на 20-30 хвилин. Заливка має схопитися по краях, а в центрі трохи "колихатися". Прикрашаємо запіканку ягодами і подаємо до столу.

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