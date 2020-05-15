Названо жири, які необхідні після 40 років

Якщо є щось, без чого не може обійтися кожна жінка після 40 років, то це омега-3 жирні кислоти – речовини, які організм не виробляє самостійно.

Їх необхідно вводити в раціон з допомогою їжі або добавок. Омега-3 необхідні для того, щоб залишатися здоровими, оскільки здатні омолоджувати весь організм.

До теперішнього часу дослідження підтверджують, що немає жодного органу або частини тіла, які б не отримували з них якусь користь, повідомляє riza.it.

Властивості та переваги омега-3

Омега-3 жирні кислоти підтримують мозок молодим і активним, захищають від серцевого нападу, зміцнюють кістково-м'язову систему, запобігають остеопорозу та усувають біль у суглобах, а також допомагають шкірі, поліпшують зір, заспокоюють роздратування кишечника і борються з раком.

Потужні протизапальні засоби

Але найцінніша дія і, можливо, найменш помітна: вони допомагають протидіяти тій формі запалення низького ступеня тяжкості, яка в даний час вважається однією з перших причин старіння або найрізноманітніших патологій.

Жінкам потрібні омега-3 на кожному етапі життя, проте особливо необхідно забезпечити ці поживні речовини, коли наближається кінець репродуктивного віку. З падінням естрогену здатність жіночого організму перетворювати один з жирів омега-3, альфа-ліноленову кислоту (АЛК), знижується. Це зменшує доступність цих дорогоцінних жирних кислот в сучасному харчуванні, в якому вже недостатньо цих поживних речовин: ви повинні приймати щонайменше 250 мг в день, а сьогодні середнє значення становить 170-200 мг.

Які продукти містять найбільше омега-3?

Найважливішим джерелом омега-3 є рибні продукти. Їжте рибу 2 або 3 рази на тиждень, щоб забезпечити гарне споживання омега-3. Іншими джерелами є лляне масло, водорості та насіння чіа. Також ви можете розраховувати на збагачені продукти, такі як молоко (навіть рослинне) або яйця, отримані шляхом годування курчат кормом з насіння льону.

Найефективніші добавки

Доведено, що найактивнішою та найефективнішою формою омега-3 є докозагексаєнова кислота, позначена абревіатурою DHA. Це те, що вам потрібно шукати на упаковках з омега-3 добавками (іноді ще зустрічається ейкозапентаєнова кислота або EPA). Джерелом, з якого вони отримані, є риб'ячий жир, поміщений в капсулу (це дозволяє уникнути неприємного запаху).

Замість цього не купуйте добавки, що несуть просте формулювання "риб'ячий жир", без вказівки складу незамінних жирних кислот. Існують також добавки DHA для веганів, що складаються з масла з високим вмістом DHA, отриманого з водоростей Schizochytrium. Дозування варіюється в залежності від продуктів, але зазвичай воно складає одну або дві капсули на день.

Споживання омега-3 приносить користь в довгостроковій перспективі. Добавки на основі омега-3 насправді слід вживати протягом двох або трьох місяців. У цей період відновлюється метаболізм і відбувається глибока перебудова клітинних мембран.

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