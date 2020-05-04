Названо топ-5 продуктів, що знижують стрес

Дієтологи визначили ряд продуктів, які допомагають людині справитися зі стресовими ситуаціями. В умовах пандоміі і фінансової кризи у багатьох з нас зараз їх більш ніж достатньо.

Зокрема, стрес провокує і невживання людьми потрібних організму продуктів, вважають belnovosti.by.

OBOZREVATEL пропонує включити в свій раціон щось з нижчеперелічених продуктів, і ваш настрій обов'язково покращиться.

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Авокадо

До цього продукту ставлення особливе - його або люблять, або зовсім не сприймають. Часто його називають овочем, хоча насправді авокадо відноситься до фруктів.

Насправді авокадо надзвичайно корисний для людини. Цей фрукт багатий на вітаміни Е, К, С, а також групи B5 та B6. Авокадо - один з топових продуктів, насичених кальцієм.

Авокадо покращує роботу серця, він корисний для зору, а також використовується в боротьбі з раковими клітинами. Гарний антивіковий засіб для вашої шкіри. Робить позитивний вплив на волосяні цибулини.

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Зелений чай

Давно відомо. що зелений чай є одним з головних ворогів стресу. Регулярне вживання цього напою не тільки діє заспокійливо на організм, але і покращує стан шкіри, виводить непотрібну воду з організму і навіть усуває синці під очима.

Крім того, чай знижує тиск і покращує загальне самопочуття.

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Банан

Банан благодійно впливає на кровоносну систему і робить позитивний вплив на серцево-судинну систему.

Фрукт багатий вітамінами груп B і C, і у чоловіків банан сприяє підвищенню лібідо. Природно, що це сприяє боротьбі зі стресом і дає заряд позитивних емоцій.

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Морква

Один з найбільш корисних овочів. Активно сприяє боротьбі з раковими клітинами і цукровим діабетом. Згідно зі ствердженнями фахівців, з'їдаючи по 1 морквині в день, ви гарантуєте собі гарний настрій і здоров'я.

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Шоколад

Цей солодкий продукт багатий мінералами і також впливає на зниження рівня холестерину, корисний для серцево-судинної системи, здатний зменшити ризик інсульту і навіть може допомогти в схудненні.

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