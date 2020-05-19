Названо топ-5 найкорисніших спецій

Дієтологи визначили найкорисніші для людини спеції, які не тільки допоможуть зміцнити здоров'я, але і зроблять людину привабливішою.

Куркума centr-molodosti.ru

Куркума

Ця спеція відмінно впливає на процес травлення людини. Крім цього, її можна додавати у всілякі страви, соуси та навіть у чай.

Куркума може виконувати роль косметичної маски для обличчя, оскільки знімає подразнення. Однак у цьому випадку необхідна рекомендація косметолога.

Морська сіль

У своєму складі вона має важливі для організму йод, цинк і калій, але при її споживання необхідно строго дотримуватися норми і не зловживати продуктом, рекомендує сайт gotovim.ru

Кумин

Ця спеція дуже важлива для людей, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом, оскільки нормалізує його роботу. Вживаючи її, можна успішно боротися з метеоризмом, діареєю і коліками, а ще кумин відмінно поєднується з іншими приправами.

Каєнський перець

Це досить гострий продукт, тому потрібно вживати його в помірних обсягах. Він може стати відмінною добавкою до деяких страв, поєднуючись із хумусом, пюре і гаспачо.

Кориця Getty

Кориця

Має відмінний протизапальний ефект, її рекомендовано використовувати при простудних захворюваннях. Додають спецію в різні страви і напої, включаючи каву та чай.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи визначили головні продукти, які протипоказані до вживання на голодний шлунок, особливо вранці.