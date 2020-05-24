Названо соки, які допомагають боротися з проблемами шлунково-кишкового тракту

Натуральні соки – відмінний засіб для боротьби з такими проблемами шлунково-кишкового тракту, як гастрит, коліт, запор і метеоризм.

Для їх приготування використовують різні мікси овочів, фруктів і насіння, враховуючи нюанси конкретного захворювання.

OBOZREVATEL спільно з cocinafacil.com.mx пропонує ознайомитися з головними рекомендаціями і рецептами корисних соків.

Гастрит

Якщо ви страждаєте від цієї проблеми, потрібен сік, який забезпечує організм великою кількістю клітковини. Вона, зі свого боку, допомагає поліпшити роботу травної системи. Щоб приготувати напій, досить змішати 2 очищених банана, 2 груші та 1 стакан води.

Коліт

Алое підходить для загоєння слизової оболонки товстої кишки та її дефляції, тому ця рослина є відмінним засобом для боротьби з колітом. Для приготування соку вам потрібно тільки 2 столові ложки гелю алое вера, 1/2 зеленого яблука, 1/2 склянки шпинату і 1 стакан води.

Закреп

Щоб боротися з цим типовим дискомфортом, потрібні соки з інгредієнтами, які відповідають за регулювання травлення. Це продукти, багаті нерозчинною клітковиною, наприклад, лляне насіння. Змішайте 1 чашку зеленого соку алое вера, 1 чайну ложку чіа, 1 чашку полуниці, 1 чайну ложку лляного насіння і 2 листочки шпинату.

Метеоризм

Шлунково-кишковий тракт накопичує токсини, які можуть викликати здуття живота, розлад шлунку та утворення газів. На щастя, є соки, які допомагають цього легко позбутися і відновити свою кишкову флору. Змішайте 1 склянку води, 1 морквину, 1 сирий зубчик часнику, 1 гілочку селери та 1 жменю люцерни.

Порада: вранці пити натуральні соки варто не частіше, ніж 3 рази на тиждень.

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