Названо нову дивну властивість волоських горіхів

При регулярному вживанні волоських горіхів можна запобігти розвитку хвороб серця і зміцнити здоров'я всього організму людини.

Так, наприклад, доктор медицини з Гарвардського університету Марта Гуаш Ферре зазначила, що цей продукт значно покращує ліпідний профіль - за рахунок високого вмісту в складі альфа-ліноленевой кислоти. Вона працює як антиоксидант і знімає запальні процеси, заявила вчена в інтерв'ю виданню La Vanguardia,

lifeandhealthblog.ru

Крім зміцнення серця і поліпшення роботи серцево-судинної системи волоські горіхи мають дивовижну властивість зупиняти зростання ракових пухлин у молочних залозах. Про це з"ясували вчені з університету Маршалла після серії досліджень. За словами дієтолога з Німеччини Єви-Марії фон Брух, волоські горіхи корисні і при коронавірус. А фахівці з Іспанії відзначають їх здатність продовжувати молодість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поряд з регулярними фізичними навантаженнями, контролем стресу і ліками при необхідності, здорове харчування є основою в лікуванні і профілактиці гіпертонії.