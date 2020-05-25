Названо несподівані властивості бананів: кому їх не можна їсти

Банани володіють цілим списком цінних для здоров'я вітамінів і мінералів. Однак є випадки, коли ці фрукти їсти не рекомендують.

Найголовніша корисна властивість бананів полягає в тому, що вживаючи їх в їжу можна контролювати артеріальний тиск і не допускати різких сачків вгору. Тому гіпертонікам потрібно їсти по банану в день, і тоді тиск буде залишатися в нормі.

Банани знімають психологічне та емоційне перенапруження

Інші корисні властивості бананів:

знімають емоційне і фізичне перенапруження;

усувають набряки і попереджають затримку рідини в організмі;

підвищують виробництво гормонів "щастя";

заповнюють запас енергії;

зміцнюють м'язи і додають сил, тому їх так люблять спортсмени;

захищають слизову оболонку шлунка від подразників, через що медики рекомендують їх їсти всім, у кого виразка або гастрит, а також перед "бурхливими" застіллями;

підвищують апетит;

зміцнюють імунітет;

внутрішню сторону бананів можна використовувати як відбілюючий засіб для зубів і протизапальний – для шкіри.

Але так як банани вважаються дуже калорійними, то діабетикам, людям з надмірною вагою і схильним до ожиріння дієтологи не рекомендують їсти їх взагалі або ж скоротити вживання до 1 шт раз у 2-3 дні до обіду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всупереч загальноприйнятій думці про те, що фрукти корисні для нашого організму, надмірне їх споживання може стати причиною серйозних проблем зі здоров'ям.