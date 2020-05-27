Названо найбільш шкідливі продукти на сніданок

Вживання на сніданок виключно м'яких каш, а також інших продуктів з високим вмістом вуглеводів завдає серйозної шкоди здоров'ю.

Таке регулярне харчування збільшує ризик ожиріння, діабету і захворювань травної системи, стверджує дієтолог Ірина Потянова, яку цитує видання sfera.fm

На думку фахівця, від вівсянки швидкого приготування, манної каші, випічки, солодощів і білого хліба потрібно раз і назавжди відмовитися, коли ми розмірковуємо, що приготувати на сніданок.

вівсянка Golbis

Звичка вживати насичені простими вуглеводами продукти на сніданок призводить до різкого стрибка рівня глюкози в крові. На це реагує підшлункова залоза, яка починає активно виробляти інсулін, що може стати причиною небезпечних станів.

Такі види сніданків, які людина їсть регулярно, часто провокують запаморочення, слабкість і швидкий голод, оскільки мозок вимагає ще цукру. А цей стан може призвести до вуглеводної залежності.

випічка Getty

Дієтолог уточнила, що такі перепади в організмі піддають великому навантаженню підшлункову залозу і часто призводять до розвитку цукрового діабету.

Крім того, ці процеси сприяють набору ваги, оскільки інсулін переводить надлишки глюкози в жирові відкладення.

Експерт рекомендує відмовитися від регулярного споживання вищеназваних продуктів і включати в меню сніданків не тільки вуглеводні продукти, а й білки, а також корисні жири.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коріандр, куркума, кардамон, кориця і імбир здатні значно прискорити обмін речовин і посприяти в позбавлення від надлишків ваги.

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