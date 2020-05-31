Кінза: новий продукт для схуднення

Кінза позитивно впливає на процеси травлення, імунітет, роботу жовчного міхура, печінки і щитовидної залози.

Кінза - пряна трава, відома ще під назвою "коріандр" і "китайська петрушка". Листя кінзи дійсно схожі на листя петрушки, пише видання xcook.info

Зелень багата на аскорбінову кислоту, рутин, каротин, вітаміни К і А, ефірні масла та мінерали, які дуже корисні для організму людини.

кінза Getty

Кінзу рекомендують включати в раціон людей, що прагнуть схуднути, оскільки вона багата лінолевої кислотою, яка відповідає за жировий обмін. Крім цього, рослина має очищуючий ефект і ефективно справляється з застудами.

Експерти з харчування попереджають і про ряд протипоказань. Вони не радять вживати кінзу гіпертонікам, людям з хворобами шлунка, цукрового діабету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коріандр, куркума, кардамон, кориця і імбир здатні значно прискорити обмін речовин і посприяти в позбавлення від надлишків ваги.