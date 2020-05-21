Названо 8 причин, чому треба їсти більше полуниці

Полуниця – це дуже корисний продукт, який містить багато антиоксидантів. На додаток до вітамінів і мінералів, вона має сечогінні, протизапальні та очисні властивості.

Оскільки в полуниці дуже мало калорій, вона рекомендуються для схуднення, так як контролює почуття голоду і підтримує метаболічні функції. Крім того, її активні сполуки допомагають регулювати рівень цукру в крові.

OBOZREVATEL за сприяння mejorconsalud.com пропонує ознайомитися з головними причинами, чому потрібно їсти більше полуниці.

Запобігає серцево-судинним захворюванням

Полуниця містить антиоксидант, який зменшує запалення тканин, а також знижує рівень холестерину і тригліцеридів. Крім того, вона сприяє зменшенню ризику гіпертонії, так як підвищує еластичність артерій і запобігає їхньому закупоренню. Навіть вживання полуниці 2-3 рази на тиждень може знизити ймовірність серцевих нападів та інсультів.

Зволожує тіло

Завдяки високому вмісту води (близько 92%) полуниця є одним з найзволожуючих продуктів для тіла. У спекотні дні вона не тільки освіжає організм, а й допомагає протидіяти зневодненню. Крім того, це один з найкращих варіантів для спортсменів, оскільки в складі полуниці є незамінні мінерали, які сприяють балансу електролітів в організмі.

Допомагає поліпшити настрій

Полуниця містить вітамін В1, який допомагає боротися з дратівливістю та смутком.

Ця речовина засвоюється нервовою системою, стимулюючи її збільшувати вироблення гормонів щастя.

Покращує здоров'я шкіри

Завдяки своєму живильному складу і високому вмісту води, полуниця є одним з найкращих продуктів, які підтримують шкіру гарною і здоровою. Її регулярне вживання сприяє виведенню токсинів, які прискорюють процес старіння і зменшують дисбаланс pH шкіри. Також вона застосовується зовнішньо у вигляді масок або кремів, які відлущують, відбілюють і надають шкірі гладкості.

Бореться з запорами

Полуниця містить значну кількість харчових волокон, які в поєднанні з водою допомагають поліпшити роботу кишечника. Ці сполуки полегшують проходження їжі через шлунково-кишковий тракт, а також сприяють запобіганню запалень в черевній порожнині та зменшують симптоми, пов'язані з повільним процесом травлення.

Служить природним протизапальним засобом

Полуниця завдяки вітаміну С, основним мінералам і антиоксидантам знижує рівень запалень. Ці поживні речовини надають їй протизапальні, очисні та сечогінні властивості, які сприяють виведенню відходів для оптимальної роботи клітин. Також полуниця корисна для усунення м'язових, суглобових захворювань і ефективна в лікуванні артриту.

Береже здоров'я очей

Полуниця містить велику кількість пігментів, таких як лютеїн і зеаксантин, які допомагають захистити зір. Ці антиоксиданти разом з вітаміном С створюють фільтр проти сонячних променів UVA і токсинів. Таким чином, ймовірність розвитку катаракти або дегенерації жовтої плями зменшується. Вітамін С є живильною речовиною, яка підтримує здоров'я рогівки і сітківки.

Тримає мозок молодим

Флавоноїди, які містяться в полуниці, є відмінними союзниками для оптимізації функцій мозку, оскільки вони пригнічують окислювальний стрес. Ці речовини пов'язані зі зниженням ризику погіршення когнітивних функцій у людей похилого віку і можуть бути ключовими в профілактиці нейродегенеративних розладів.

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