Названо 7 продуктів, які не варто варити

FoodOboz 10:00, 30.05.2020

Після термічної обробки буряк, томати, болгарський перець та ряд інших продуктів не тільки змінюють свій смак і консистенцію, але у них істотно знижується частка вітамінів та інших корисних речовин.

Ніхто не говорить про те, що їх не можна варити або смажити, але саме в свіжому вигляді їх вживати найбільш доцільно, пише volkovysk.by.

Буряк
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Буряк

Відсоток корисної для людини фолієвої кислоти знижується приблизно на третину після того, як він буде зварений.

помідори
MixedNews

Томати

У помідорах практично повністю зникне магній і цинк, якщо піддати томати варінню чи іншому виду термообробки.

Болгарський перець
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Болгарський перець

Болгарський червоний перець в своєму складі має велику кількість вітаміну С. При варінні його концентрація зменшується в чотири рази.

імбир
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Імбир

У деяких рецептах цей корінь рекомендують варити, хоча в більшості випадків він вживається в сирому вигляді. Термообробка позбавляє його більшої частини вітамінів, А, C, B1, B2, а також ряду важливих мікроелементів.

спаржа
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Спаржа

Зваривши спаржу, ви відразу повністю позбавите цей овоч вітамінів А, С, Е, K, групи В, а також фолієвої кислоти.

брокколі
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Брокколі

При варінні брокколі втратить до 40% корисних речовин (а саме, вітамінів А, С і кальцію).

часник
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Часник

У сирому часнику є корисний елемент холін, а також вітаміни С, PP і групи B. Їх він втрачає при смаженні або варінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, банани, помідори, риба і яйця є головними продуктами, які позитивно впливають на здоров'я легенів.

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