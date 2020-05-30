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Названо 7 продуктів, які не варто варити

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Після термічної обробки буряк, томати, болгарський перець та ряд інших продуктів не тільки змінюють свій смак і консистенцію, але у них істотно знижується частка вітамінів та інших корисних речовин.

Ніхто не говорить про те, що їх не можна варити або смажити, але саме в свіжому вигляді їх вживати найбільш доцільно, пише volkovysk.by.

Буряк

Буряк

Getty

Буряк

Відсоток корисної для людини фолієвої кислоти знижується приблизно на третину після того, як він буде зварений.

помідори

помідори

MixedNews

Томати

У помідорах практично повністю зникне магній і цинк, якщо піддати томати варінню чи іншому виду термообробки.

Болгарський перець

Болгарський перець

Getty

Болгарський перець

Болгарський червоний перець в своєму складі має велику кількість вітаміну С. При варінні його концентрація зменшується в чотири рази.

імбир

імбир

Getty

Імбир

У деяких рецептах цей корінь рекомендують варити, хоча в більшості випадків він вживається в сирому вигляді. Термообробка позбавляє його більшої частини вітамінів, А, C, B1, B2, а також ряду важливих мікроелементів.

спаржа

спаржа

Getty

Спаржа

Зваривши спаржу, ви відразу повністю позбавите цей овоч вітамінів А, С, Е, K, групи В, а також фолієвої кислоти.

брокколі

брокколі

Getty

Брокколі

При варінні брокколі втратить до 40% корисних речовин (а саме, вітамінів А, С і кальцію).

часник

часник

Getty

Часник

У сирому часнику є корисний елемент холін, а також вітаміни С, PP і групи B. Їх він втрачає при смаженні або варінні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, банани, помідори, риба і яйця є головними продуктами, які позитивно впливають на здоров'я легенів.

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Тема
живлення
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харчування
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