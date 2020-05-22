Названо 7 фіолетових продуктів, які запобігають серйозним захворюванням

Фіолетові продукти – це овочі та фрукти, які містять антоціани (водорозчинні пігменти). Серед них можна виділити: чорницю, сливи, асаї, фіолетову картоплю, червонокачанну капусту, баклажани і буряк.

Вони запобігають захворюванням серцево-судинної та травної систем, надають захисну дію проти деяких видів раку, покращують пам'ять і функціонування сечовидільної системи, а також допомагають затримати процеси старіння.

OBOZREVATEL разом з webconsultas.com пропонує детальніше ознайомитися з корисними властивостями цих продуктів.

Чорниця

Ці маленькі ягоди містять значну кількість вітаміну С і К, клітковини, марганцю та антоціанів. Згідно з дослідженнями, чорниця може впливати на мозок, затримуючи або запобігаючи нейродегенеративним захворюванням (хвороба Альцгеймера або зниження когнітивних функцій). Крім того, вона має великий потенціал в боротьбі з раком, а завдяки птеростільбену (природний антиоксидант) стимулює імунну систему, захищаючи від зовнішніх факторів.

Сливи

Вони відрізняються різними відтінками кольору – чим інтенсивніший і темніший, тим більше антиоксидантних властивостей. Особливість цього фрукта полягає в тому, що більшість антоціанів знаходиться в шкірці – в 20 разів більше, ніж в м'якоті. Іспанський фонд харчування (FEN) стверджує, що сливи можуть допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань і раку, а також поліпшити щільність кісткової тканини у жінок в постменопаузі.

Асаї

Ця темно-фіолетова ягода стала популярною, оскільки є відмінним антиоксидантом. Її властивості безпосередньо пов'язані з кількістю антоціанів – 44 грами на 100 грам асаї. Також вона має здатність поглинати вільні радикали кисню (високе значення ORAC).

Фіолетова картопля

Вона є різновидом картопляної бульби. Крім вітаміну С, магнію, калію і клітковини містить в 2-4 рази більше антиоксидантів, ніж біла картопля. Дослідження, проведене в США, показало, що щоденне вживання 2 порцій цієї їжі зменшує діастолічний артеріальний тиск на 4,3% і систолічний – на 3,5%, що пояснюється її фітохімічними властивостями. Хоча колір фіолетової картоплі відрізняється від звичайної, смак дуже схожий, але з легким присмаком, що нагадує волоські горіхи.

Червонокачанна (фіолетова) капуста

Червонокачанна капуста відрізняється високим вмістом клітковини. За даними Міністерства сільського господарства Північної Кароліни (США), в ній міститься 36 різних типів антоціанів, а одна порція забезпечує 20% рекомендованої добової кількості вітаміну А. Також вона багата на сірку, вітаміни В1, В3, В5, В6, В9 і С.

Німецькі вчені виявили, що ізотіоціанати, фітохімічні речовини, які входять до складу червонокачанної капусти, мають протипухлинні властивості. Крім того, велика кількість калію робить її сечогінним засобом. Це гарний вибір для зниження кров'яного тиску і контролю рівня глюкози в крові.

Баклажани

Високий вміст клітковини дозволяє баклажанам очищати організм і знижувати рівень цукру в крові. Також вони містять залізо, магній і фолієву кислоту, завдяки чому допомагають відновитися від анемії або покрити потреби у вітаміні В9 в перші місяці вагітності. Політехнічний університет Валенсії (УПВ) в дослідженні зазначив, що цей овоч має антивікові властивості, забезпечуючи ефективний захист від вільних радикалів. Крім того, хлорогенова кислота допомагає знизити рівень "поганого" холестерину (ЛПНЩ).

Буряк

Дослідження, опубліковані в журналі Nutrition, показали, що буряк ефективно знижує кров'яний тиск. Він багатий на нітрати, які при попаданні в організм перетворюються в окис азоту – судинорозширювальний засіб, який насичує киснем всі області тіла. Крім того, цей овоч зміцнює імунну систему, вбиває бактерії, які атакують мозок і викликають недоумство, а також контролює рівень холестерину.

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