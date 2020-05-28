Названо 5 ідеальних продуктів для зниження кислотності шлунка

Різні горіхи, настоянки з трав, яблука і пробіотики істотно впливають на зниження кислотності шлунка.

Кислотність шлунка – це характеристика, яка показує рівень концентрації соляної кислоти в шлунковому соці. Її підвищення може бути пов'язане з великою кількістю жирної їжі або вживанням напоїв із кофеїном.

OBOZREVATEL спільно з іспанським виданням cocina-casera.com пропонує ознайомитися з корисними порадами дієтологів про те, які продукти допомагають заспокоїти і зменшити печію.

горіхи Getty

Горіхи

Волоські горіхи необхідні в нашому щоденному раціоні. Це пов'язано з вмістом у них омега-3 жирних кислот, які мінімізують симптоми кислотності, а також сприяють травленню. Крім того, споживання волоських горіхів дозволяє збільшити кількість мікробів, які виробляють бутират, дуже корисну речовину для травної системи.

Мигдаль

Мигдаль дуже багатий на білки та корисні жирні кислоти. Він допомагає негайно позбутися печії, оскільки має здатність протидіяти надлишковій кислотності. На додаток до цього олія, яку він містить, заспокоює зруйновані кислотою стінки шлунка. Рекомендується вживати його (близько 4 шт.) після кожного прийому їжі, якщо відчуваєте, що переїли й може бути погано. Також ефективне мигдальне молоко, але в такому разі потрібно стежити за кількістю цукру.

Настоянки з трав www.ua.all.biz

Настій перед сном

Використання натуральних інгредієнтів і лікарських рослин, таких як м'ята, солодка, лавр або ромашка, допомагає поліпшити травлення на додаток до зменшення печії після гарного обіду або вечері. М'ята перцева є одним із найефективніших натуральних інгредієнтів у боротьбі з цією проблемою. Насправді багато антацидних препаратів містять її у своєму складі. А якщо ви хочете, щоб результат був ще сильнішим, потрібно додати всього лише два шматочки імбиру в улюблений настій – цей інгредієнт добре впливає на шлунок і допомагає спустошити його вміст.

яблука Instagram

Яблуко

Крім того, що яблуко є зволожувальним фруктом, воно також має високий вміст клітковини, яка допомагає регулювати кишковий транзит. З іншого боку, завдяки високому вмісту пектинів яблуко може нейтралізувати шкідливу дію кислотності шлункового соку.

йогурт Getty

Йогурт (пробіотичні продукти) і вівсянка

Йогурт має заспокійливий ефект. Він допомагає мінімізувати дискомфорт у шлунку, а також є джерелом пробіотичних речовин. Ці корисні бактерії зміцнюють імунну систему і роблять процес травлення менш обтяжливим.

Крім того, дуже корисна вівсянка, оскільки вона здатна поглинати кислоту в шлунку, зменшувати симптоми рефлюксу і розлади шлунка. Якщо ви додасте її в свій пробіотичний йогурт або склянку мигдалевого молока, помітите, як лужна їжа допомагає позбутися неприємних відчуттів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, натуральні соки – відмінний засіб для боротьби з такими проблемами шлунково-кишкового тракту, як гастрит, коліт, закреп і метеоризм.

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