Названо 10 вагомих причин вживати щодня васабі

Виявляється, васабі – це не просто традиційний інгредієнт, який вживається з суші.

В першу чергу, це дуже цінне джерело цілющих речовин. Про це розповість OBOZREVATEL за сприянням riza.it.

Васабі – ця рослина, що належить до сімейства Капустяні. Його кореневище має смак, схожий на хрін.

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Найчастіше васабі відомий у вигляді вершкової пасти гарного зеленого кольору, яка подається разом з соєвим соусом до суші, сашимі, сирої риби або темпури (смажених овочів або риби, загорнутимив хрустке тісто).

Васабі – дуже цінна і важка для вирощування рослина, кореневище і листя якої використовується в салатах або для ароматизації інших страв. Його вартість досить висока, і, отже, часто замість нього можуть подавати хрін, змішаний з барвниками і добавками

Активні інгредієнти і харчова цінність

Особливий смак і властивості васабі обумовлені невеликими молекулами – ізотіоціанати. Ці елементи особливо вивчені на предмет їх протиракової дії.

Серед них є синигрин, потужна антибактеріальна речовина, яка корисна для поліпшення діурезу і протидії целюліту.

Також васабі містить велику кількість вітаміну С, який дозволяє краще засвоювати залізо і потрібен для вироблення колагену - білка, що підтримує тонус тканин і протидіє утворенню зморшок.

Є ще вітамін А, корисний для зору і шкіри, і вітаміни групи В, необхідні для нервової системи, мозку і метаболізму цукрів.

Серед мінералів можна відзначити чималий зміст кальцію, калію, цинку, магнію і заліза. Крім того, васабі не містить глютену, тому підходить для людей з целіакію.

Переваги васабі:

допомагає травленню;

протидіє передчасному старінню;

надає знеболюючий ефект і підвищує поріг болеустойчівості. Тому він корисний при болях в суглобах, ревматизмі і миомах різного походження;

очищає організм, зокрема печінку, запобігаючи різним видам захворювань і хвороб, а також затримці води і появи целюліту;

знищує мікроорганізми, шкідливі для організму, виконуючи антибиотическое дію;

сприяє знищенню Helicobacter pylori, бактерії, що викликає гастрит і виразку шлунка;

знижує рівень глюкози в крові, якщо він підвищений;

знижує рівень "поганого" холестерину ЛПНЩ в крові.;

протидіє утворенню мокротиння і корисний при застуді, грипі і синуситі;

допомагає втрачати вагу. Його кореневище володіє термогенними властивостями, а це значить, що він підвищує температуру тіла і стимулює обмін речовин, щоб спалювати більше калорій. Споживаючи маленьку кульку якісного васабі в день, ви зможете скористатися всіма його перевагами.

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Як його використовують японці

У країні свого походження, Японії, васабі часто їдять у свіжому вигляді, натираючи не більше ніж за 15 хвилин до їжі, щоб зберегти всі корисні властивості. Також його сушать для отримання порошку, який можна використовувати як для знаменитої зеленої пасти, так і для приготування чудових закусок з арахісом і горохом або, відповідно до нових тенденцій – для збагачення шоколаду. Крім того, є деякі варіації пасти васабі: темно-зеленого кольору Дарума Васабі і світло-зеленого кольору Масума Васабі.

Як приготувати

Як тільки ви придбали свіже кореневище, зріжте листя (їх можна використовувати для додання аромату супів і салатів), вимийте його і дайте висохнути на відкритому повітрі. Натріть потрібну кількість і сформуйте маленький кульку. Залиште на 10 хвилин, щоб аромат посилився, а потім подавайте на стіл. Терте кореневище втрачає свої властивості і пряний аромат приблизно через 15-30 хвилин. Якщо у вас є порошок, розбавте його рівною кількістю води і перемішайте до отримання однорідної суміші. Після дотику до васабі не тріть очі.

Три незвичайних використання васабі

Попкорн: приготуйте його в домашніх умовах, не додаючи солі, а посипавши порошком васабі.

З шоколадом: сьогодні такі десерти виробляються в багатьох країнах. 2 маленьких шматочка шоколаду в кінці їжі допоможуть травленню і задовольнять бажання солодкого без шкоди для фігури.

Як аперитив: арахіс і горох з васабі. Ви можете знайти їх в супермаркетах, але перш ніж купувати, уважно прочитайте етикетку, оскільки вони можуть містити пальмову олія і різні добавки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, щоденне вживання оливкової олії знижує ризик серцевого нападу на 20 відсотків. Такий висновок зробили вчені Гарвардського університету, дослідивши стан здоров'я майже 100000 людей протягом 24 років.

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