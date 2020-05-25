Названо 10 натуральних соків для лікування гастриту

Гастрит – це захворювання, викликане запаленням слизової оболонки шлунку. Натуральні соки є потужним засобом для полегшення або навіть усунення його симптомів.

Серед головних компонентів варто виділити петрушку, моркву, капусту, селеру, картоплю, банани, груші та яблука.

OBOZREVATEL за сприяння lifeder.com пропонує ознайомитися з перевагами цих соків і рецептами їх приготування.

Петрушка

Петрушка, яка є важливим джерелом вітамінів А, В, С, Е, К і мінералів, покращує здоров'я травної системи. Вона має сечогінну властивість, допомагає заспокоїти симптоми, викликані гастритом, а також зменшує апетит.

Спосіб приготування: наріжте петрушку і моркву (кубиками). Помістіть в блендер і додайте воду. В результаті ви отримаєте смачний і поживний сік.

Банан і груша

Це продукти з високим вмістом клітковини. Вони призводять до поліпшення регуляції кишківника та оптимізації травної системи в цілому.

Спосіб приготування: щоб отримати цей сік, вам знадобиться два банана і дві груші. Розріжте їх на маленькі шматочки, помістіть в блендер, а потім збийте до однорідної консистенції.

Капуста

Капуста виступає в якості важливого засобу проти виразок шлунку завдяки численним протизапальним і очищаючим властивостям. Якщо ви питимете її сік 4 рази на день протягом 1 або 2 тижнів (в залежності від одужання), зможете виправити проблеми, пов'язані з гастритом.

Спосіб приготування: капусту необхідно вимити і розрізати навпіл. Покладіть обидві частини в блендер і додайте склянку води. В результаті вийде корисний сік.

Авокадо та яблуко

Авокадо і яблуко – це ще одні продукти з високою кількістю клітковини. Вони допомагають полегшити як кислотність, що виникає в шлунку, так і почуття "порожнечі", яке зазвичай викликає гастрит.

Спосіб приготування: візьміть пару авокадо і очистіть їх (витягніть центральну кістку і поріжте м'якоть на дрібні шматочки). Потім наріжте яблука і покладіть в блендер разом з авокадо. Якщо бачите, що рідина виходить занадто густа, необхідно додати воду.

Морква, селера і шпинат

Завдяки цим продуктам можна прискорити процес одужання від гастриту.

Спосіб приготування: наріжте селеру і моркву на маленькі шматочки і збивайте в блендері протягом декількох хвилин. Потім додайте шпинат, і продовжуйте збивати, поки не отримаєте результат. Текстура повинна бути легкою і гладкою.

Морква, сира картопля та імбир

Ці продукти допоможуть зменшити симптоми гастриту. Рекомендується пити такий сік приблизно 2 рази на день, за півгодини до кожного прийому їжі.

Спосіб приготування: наріжте пару середніх морквин на дрібні шматочки, а також сиру картоплю. Потім змішайте їх в блендері, щоб вичавити сік і додайте невелику столову ложку кореня імбиру.

Папайя і банан

Банан містить велику кількість клітковини, як і папайя. Екзотичні фрукти допомагають зміцнити здоров'я, покращуючи функції травного тракту, а також зменшуючи біль у животі. Рекомендується пити вранці.

Спосіб приготування: розріжте банан на шматочки і очистіть папайю. Додайте в блендер з йогуртом, половиною склянки рисового молока, столовою ложкою меду і двома горіхами мигдалю. Збивайте все, поки не вийде консистенція смузі.

Кокос

Це один з найпростіших соків, які можна отримати. Кокосова вода містить безліч корисних елементів для травної системи. Вона полегшує симптоми гастриту, усуває токсичні радикали і підтримує природну температуру людського тіла.

Спосіб приготування: вам не потрібно нічого створювати, просто дістаньте добре відому воду з кокоса.

Картопля

Це один з найпотужніших соків, які існують для боротьби з гастритом. Крім того, він також служить відмінною допомогою проти інших типів проблем з травленням, таких як виразки або розлад шлунку. В ідеалі пити по 0,5 склянки 3 рази на день і всього за 15 хвилин перед кожним прийомом їжі.

Спосіб приготування: ретельно вимийте картоплю, щоб видалити залишки ґрунту. Потім наріжте на дрібні шматочки і помістіть в блендер. Після подрібнення можна додати близько 0,5 склянки води (в залежності від консистенції).

Алое вера і папайя

Алое вера містить велику кількість амінокислот, кальцію і магнію, що сприяє поліпшенню здоров'я шлунку. З огляду на, що в папаї багато клітковини, цей сік є обов'язковим в раціоні проти гастриту. Рекомендується пити за 15 хвилин до кожного прийому їжі.

Спосіб приготування: вам знадобиться 200 г алое вера і 100 г папаї. Очистіть алое, щоб отримати білий гель. Потім помістіть в блендер з папаєю, нарізаною на маленькі кубики і склянкою води.

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